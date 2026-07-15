Catanzaro Lido, oltre 137 mila euro per la riqualificazione del Commissariato e della palestra delle Fiamme Oro

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Sottosegretario Wanda Ferro e l’Assessore Antonio Montuoro presentano gli interventi di riqualificazione del Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido e della palestra delle Fiamme Oro

Nel pomeriggio odierno, presso la Sala Convegni del Polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro, si è svolta una conferenza stampa alla presenza del Sottosegretario al Ministero dell’Interno, on. Wanda Ferro, del Questore di Catanzaro, dott. Giuseppe Linares, dell’Assessore della Regione Calabria con delega alla Legalità e Sicurezza, dott. Antonio Montuoro e del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro dott. Mario Amedeo Mormile.

L’incontro è stato dedicato alla presentazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di valorizzazione che interesseranno il Commissariato Sezionale della Polizia di Stato di Catanzaro Lido e la palestra della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro di Catanzaro, resi possibili grazie a un finanziamento della Regione Calabria, attraverso risorse provenienti da fondi europei e nazionali.

Nel rivolgere il proprio saluto ai presenti, il Questore di Catanzaro ha espresso un sentito ringraziamento al Sottosegretario Wanda Ferro e all’Assessore Antonio Montuoro per la costante attenzione riservata alle esigenze della Polizia di Stato e per il concreto sostegno assicurato attraverso il finanziamento degli interventi, finalizzati a migliorare la funzionalità e la fruibilità delle strutture.

Nel corso del suo intervento, l’on. Wanda Ferro ha evidenziato come le opere rappresentino un importante investimento a favore della sicurezza e della legalità, confermando l’impegno della Regione Calabria nel rafforzamento dei presìdi istituzionali presenti sul territorio. Il Sottosegretario ha inoltre reso noto che è stato destinato un finanziamento di 85.000 euro per il Commissariato Sezionale di P.S. di Catanzaro Lido e di 52.000 euro per la palestra della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro di Catanzaro.

L’Assessore Antonio Montuoro ha quindi illustrato nel dettaglio gli interventi programmati. Per il Commissariato di Catanzaro Lido è previsto il rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’intera copertura piana dell’edificio, il recupero e la valorizzazione della facciata mediante ritinteggiatura, pulizia e realizzazione di un’illuminazione artistica, oltre a opere di manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitario, elettrico e di climatizzazione.

Per la palestra della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro, gli interventi riguarderanno la sostituzione dell’attuale pavimentazione, ormai usurata, con una moderna superficie sportiva in PVC, nonché l’installazione di pannelli antitrauma lungo le pareti laterali e gli spigoli, al fine di incrementare i livelli di sicurezza durante lo svolgimento delle attività sportive.

Il progetto prevede, inoltre, un intervento di relamping, mediante la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con proiettori a tecnologia LED di ultima generazione, soluzione che consentirà di migliorare la qualità dell’illuminazione e di ridurre i consumi energetici di circa l’80%.

Il dott. Mario Amedeo Mormile ha espresso un sentito ringraziamento al Sottosegretario all'Interno Wanda Ferro e all'Assessore regionale Antonio Montuoro per l'impegno profuso nel percorso che ha portato alla riqualificazione del Commissariato Sezionale della Polizia di Stato di Catanzaro Lido.

Gli interventi presentati testimoniano la proficua collaborazione tra la Regione Calabria e il Ministero dell’Interno, con l'obiettivo di assicurare strutture sempre più moderne, efficienti e funzionali, a beneficio sia del personale in servizio sia della collettività.