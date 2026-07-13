Applausi a scena aperta per "L'Amour et la Danse": lo spettacolo di fine anno della Scuola di Ballo del Politeama di Catanzaro

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Un successo straordinario di pubblico al Teatro Politeama di Catanzaro per lo spettacolo di fine anno della Scuola di Ballo del Politeama diretta da Giovanni Calabrò. Un viaggio intenso che ha messo insieme emozioni, senso di appartenenza e pura energia coreutica, dimostrando come la danza sia capace di raccontare ciò che spesso le parole non riescono ad esprimere. La serata ha proposto due momenti coreografici profondamente diversi, ma uniti dalla stessa, autentica verità artistica. La prima parte, intitolata “L’Amour et la Danse”, si è rivelata un viaggio intimo e viscerale dentro il legame indissolubile tra il danzatore e la sua arte. Un racconto nato dal cuore pulsante della sala prove, fatto di dedizione, fatica, desiderio, cadute e rinascite. Sul palco è andata in scena una vera e propria dedica a chi ha scelto di restare, di credere e di amare la danza anche quando la via più semplice sarebbe stata quella di andare via.

A seguire, le atmosfere sono mutate radicalmente con “Ritmi d’Oltreoceano”. Un secondo tempo carico di slancio e movimento, dove la danza contemporanea ha incontrato le sonorità, le atmosfere e i forti contrasti di un’America viva, audace, malinconica e in continua trasformazione. Una produzione costruita con profonda sensibilità, studio e visione, capace di esaltare l’identità, il lavoro e l’espressività di tutti gli allievi della scuola.

Al termine dei lunghi applausi, il Direttore Artistico Giovanni Calabrò ha preso la parola per esprimere la sua profonda gratitudine a chi ha reso possibile questo importante traguardo: "Dietro un successo di questa portata c'è un lavoro corale immenso. Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutto il mio straordinario staff: il maestro Giuseppe Torchia, Serena Rotundo, Ylenia Rotundo, Ludovica Mercurio e Tiziana Rotundo. Sono professionisti eccezionali che ogni giorno, in sala prove, infondono passione, rigore e competenza nei nostri ragazzi. Un ringraziamento speciale e sentito va al Sindaco e Presidente della Fondazione Politeama, Nicola Fiorita, nonché alla Sovrintendente del Teatro, Antonietta Santacroce, per il sostegno costante, la fiducia e la sensibilità dimostrata nel portare avanti la scuola di ballo come fucina e pilastro culturale per la città. Infine, ci tengo a ringraziare calorosamente l'assessora Luisa Lacava per la sua presenza in teatro, in quanto la vicinanza e l'attenzione delle istituzioni sono fondamentali per dare forza ai sogni dei nostri giovani talenti e per valorizzare uno spazio in cui l’arte della danza si vive, finalmente, nella sua forma più autentica”.

Teatro Politeama “Mario Foglietti” – Catanzaro

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