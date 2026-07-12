Tragedia a Brno, due piloti perdono la vita al via della gara: annullato il resto del programma

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Grave incidente sul circuito ceco durante una prova dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship: deceduti Philipp Steinmayr e Adrian Rus

Una drammatica giornata ha sconvolto il mondo del motociclismo internazionale. Due piloti hanno perso la vita in seguito a un gravissimo incidente in pista avvenuto sul circuito di Brno, nella Repubblica Ceca, durante una gara della categoria Superstock 1000/Superbike valida per l'Alpe Adria International Motorcycle Championship.

Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmayr e il romeno Adrian Rus, coinvolti in un tragico incidente verificatosi nei primi istanti della competizione.

Incidente alla partenza sul circuito di Brno

Secondo le informazioni diffuse dagli organizzatori, il drammatico schianto si è verificato subito dopo lo spegnimento del semaforo, durante la fase di partenza della gara. La dinamica dell'accaduto è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità sportive e degli ufficiali di gara.

L'incidente si è rivelato purtroppo fatale per i due piloti, nonostante l'immediato intervento dei soccorsi presenti sul circuito.

La tragedia ha profondamente colpito tutto l'ambiente del motociclismo, riportando l'attenzione sui rischi che, nonostante gli elevati standard di sicurezza raggiunti negli ultimi anni, continuano a caratterizzare le competizioni motoristiche.

Il cordoglio del FIM Endurance World Championship

Attraverso una nota ufficiale, il FIM Endurance World Championship ha espresso il proprio dolore per quanto accaduto:

"Con profondo dolore, il Campionato Mondiale Endurance FIM ha appreso della morte di Philipp Steinmayr e Adrian Rus, in seguito a un incidente durante una prova del Campionato Internazionale Alpe Adria all'Automotodrom Brno."

Il messaggio di cordoglio si è rapidamente diffuso nel paddock e sui canali social del motociclismo internazionale, dove numerosi piloti, team e appassionati hanno voluto ricordare i due centauri.

Gare annullate dopo la tragedia

In segno di rispetto per le vittime e per consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche, la direzione dell'Automotodrom Brno ha deciso di annullare tutte le gare successive previste nel programma della manifestazione.

La scelta è stata condivisa dagli organizzatori e dalle squadre presenti, profondamente scosse dall'accaduto.

Chi erano Philipp Steinmayr e Adrian Rus

Philipp Steinmayr, pilota austriaco, era conosciuto nel panorama motociclistico europeo per la sua esperienza nelle competizioni endurance e nelle categorie Superbike, distinguendosi negli anni per talento e determinazione.

Adrian Rus, rappresentante della Romania, partecipava con regolarità alle competizioni dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship, uno dei principali campionati dedicati ai piloti dell'Europa centrale e orientale, trampolino di lancio per numerosi talenti destinati ai campionati mondiali.

Il dolore del mondo del motociclismo

La tragedia di Brno lascia un segno profondo nel motociclismo europeo. Mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell'incidente, il pensiero dell'intero movimento sportivo è rivolto alle famiglie di Philipp Steinmayr e Adrian Rus, ai loro team e a tutti coloro che li hanno conosciuti dentro e fuori dai circuiti.

Un evento che ricorda quanto, nonostante i continui progressi nella sicurezza, il motorsport rimanga uno sport in cui il rischio non può essere eliminato completamente e in cui ogni tragedia lascia un vuoto difficile da colmare.