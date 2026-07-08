Hatha Yin Yoga sotto le stelle all’Arco Azzurro di Mongerbino, con Rosbri Sanfilippo e Giuseppe La Barbera

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Il Geosito Arco Azzurro di Mongerbino a Bagheria ospiterà un evento eccezionale, in programma alle 20:00 di venerdì 10 luglio.

La serata, condotta da Rosbri Sanfilippo e Giuseppe La Barbera di Flow Practice Studio, prevede una pratica speciale Hatha & Yin Yoga sotto il cielo d’estate, nello scenario dell’iconico monumento naturale che sorge nella località di Aspra.

Un viaggio che inizia quando il sole saluta il giorno e la natura rallenta il suo respiro, con l’energia dell’Hatha al tramonto: calore, forza, presenza, radicamento.

Poi, ci si farà guidare dallo Yin sotto la luce della luna e delle stelle: avvolti dal silenzio, l’ascolto, la resa, l’introspezione e il lasciar andare.

Un’esperienza per ritrovare equilibrio tra il fare e l’essere, immersi nella magia di un luogo senza tempo per dedicare a se stessi una serata, all’insegna della voglia di ritrovarsi.

Per prendere parte all’evento, occorre prenotare al numero 392.4496137.

Ai partecipanti è raccomandato di portare, oltre al tappetino, anche un repellente per le zanzare, dell’acqua e una copertina.