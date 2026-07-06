La Notte Romantica 2026 a Badolato Borgo: il programma completo dell'evento tra musica, arte e tradizioni
Sabato 11 luglio Badolato si trasforma in uno dei luoghi più suggestivi della Calabria per celebrare la Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia
Badolato Borgo, uno dei borghi più affascinanti della Calabria e inserito nel circuito de I Borghi più belli d'Italia, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sabato 11 luglio 2026 torna infatti La Notte Romantica, l'evento nazionale dedicato ai piccoli centri storici italiani che celebra l'amore, la cultura, le tradizioni e la bellezza dei borghi.
L'iniziativa, promossa grazie alla collaborazione tra il Comune di Badolato, associazioni culturali, confraternite religiose, artisti, musicisti, ristoratori e operatori turistici, offrirà ai visitatori un'intera serata all'insegna di musica dal vivo, spettacoli, arte, poesia, gastronomia tipica e suggestive installazioni artistiche lungo le caratteristiche vie del centro storico.
Badolato protagonista della Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia
La Notte Romantica rappresenta uno degli eventi simbolo del circuito nazionale de I Borghi più belli d'Italia, nato per valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico dei piccoli centri italiani.
Per l'edizione 2026, Badolato Borgo proporrà un programma ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere famiglie, coppie e visitatori di tutte le età, in un'atmosfera unica resa ancora più affascinante dagli scorci del borgo medievale.
Il programma della Notte Romantica a Badolato Borgo
La manifestazione prenderà il via già nel pomeriggio con l'apertura straordinaria delle chiese.
Dalle ore 17:00 alle 20:00
- Apertura delle chiese a cura delle confraternite religiose e delle parrocchie di Badolato:
- Chiesa Matrice
- Chiesa di Santa Caterina
- Chiesa dell'Immacolata
Ore 19:00 – Piazza Municipio / SS.mo Salvatore
- Laboratorio creativo "Lanterne magiche: illumina il tuo ricordo del cuore", dedicato a famiglie e bambini.
Dalle ore 20:00
I ristoranti, i bar e i punti ristoro del borgo offriranno specialità gastronomiche accompagnate dall'animazione musicale itinerante della Tony Street Band, che animerà vicoli e piazze del centro storico.
Ore 21:00 – Palazzo Gallelli
- Inaugurazione della mostra "Calabria Sounds Good", dedicata agli autori calabresi e patrocinata da Calabria Straordinaria, nell'ambito della Giornata Nazionale delle Pro Loco d'Italia.
Ore 21:30 – Piazza Castello
- Esibizioni di danza della scuola BailArte.
Ore 22:00 e 23:15 – Piazza Municipio / SS.mo Salvatore
- Performance poetica "Ricordare per ri-creare" a cura di Lorena "Lolisa" Abbiati.
Ore 22:00 e 23:15 – Largo Matteotti
- Concerto di poesie "Per la sopravvivenza della poesia", con la partecipazione di Gianni Verdiglione, Pepè Argirò, Cecè Serrao e altri artisti.
Ore 22:15 – Piazza Bastione
- Concerto "Gli Omari – Strumenti dell'indugio Tour", a cura del Teatro del Carro e del Centro di Residenza Artistica della Calabria.
Ore 23:30 – Dal Municipio a Piazza Castello
Gran finale con la tradizionale "Marcia de' zziti", la suggestiva serenata d'amore dedicata agli sposi, seguita dal tradizionale bacio di mezzanotte, accompagnato dalla musica popolare eseguita da artisti locali.
Sapori tipici e installazioni artistiche nel centro storico
Durante tutta la serata sarà possibile degustare i dolci della tradizione badolatese, tra cui i celebri "Mastazzola" e "Vinicottu", in vendita presso la Bottega del Borgo.
Non mancheranno inoltre numerosi punti fotografici con installazioni artistiche realizzate da Terrace Events, allestiti nei luoghi più panoramici del borgo, tra cui:
- Belvedere di Piazza Castello
- Piazza Santa Maria
- Pietra dell'Innamorato, in Via Piliero/Fontana Vico Siena.
Perché partecipare alla Notte Romantica di Badolato
Partecipare alla Notte Romantica di Badolato significa vivere un'esperienza che unisce cultura, tradizioni, musica, arte e gastronomia in uno dei borghi più caratteristici della Calabria.
Tra scorci panoramici, vicoli in pietra, spettacoli dal vivo e sapori autentici, il borgo offrirà una serata capace di emozionare residenti e turisti, confermandosi una delle destinazioni più suggestive dell'estate calabrese.
L'appuntamento è fissato per sabato 11 luglio 2026, quando Badolato Borgo aprirà le proprie porte per regalare ai visitatori una notte fatta di emozioni, bellezza e ricordi destinati a rimanere nel tempo.
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