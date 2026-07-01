Catanzaro, interruzione dell’acqua: guasto alla rete idrica, ecco le zone interessate

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Sospesa l’erogazione dell’acqua in diversi quartieri della città per consentire un intervento urgente sulla condotta di via Veneto

Disagi per numerosi residenti di Catanzaro nella mattinata di oggi, mercoledì 1 luglio, a causa di un'improvvisa interruzione dell'erogazione dell'acqua. Il provvedimento si è reso necessario per consentire un intervento urgente e non rinviabile sulla rete idrica cittadina.

L'Ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili ha comunicato che i tecnici sono al lavoro per effettuare la riparazione di una condotta idrica danneggiata in via Veneto, motivo per cui è stata temporaneamente sospesa la distribuzione dell'acqua proveniente dal serbatoio Madonna dei Cieli.

Le zone di Catanzaro interessate dalla sospensione dell'acqua

L'interruzione dell'acqua a Catanzaro riguarda un'ampia porzione della zona nord della città. In particolare, sono interessati:

Quartiere Catanzaro Nord

area compresa tra via Luigi Rossi e via Indipendenza

e zona tra via Cortese e San Leonardo

e via Milano

via Crispi

via Schipani

via Buccarelli

via Jannelli

via Mario Greco

via De Riso

tutte le zone limitrofe.

I cittadini residenti nelle aree indicate potrebbero quindi riscontrare l'assenza totale dell'acqua o una significativa riduzione della pressione durante tutta la durata dei lavori.

Quando tornerà l'acqua a Catanzaro

Secondo quanto comunicato dal Comune, il ripristino dell'erogazione idrica è previsto presumibilmente entro le ore 13:00 di oggi, mercoledì 1 luglio, salvo eventuali imprevisti tecnici che potrebbero prolungare le operazioni di riparazione.

L'Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla collaborazione e raccomanda di limitare i consumi d'acqua nelle fasi immediatamente successive al ripristino del servizio, quando potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione o lievi fenomeni di torbidità dovuti alla rimessa in esercizio della rete.

Intervento urgente sulla rete idrica cittadina

L'intervento rientra tra le operazioni di manutenzione straordinaria necessarie per garantire la sicurezza e l'efficienza della rete idrica di Catanzaro. In situazioni di questo tipo, la sospensione temporanea dell'erogazione rappresenta una misura indispensabile per consentire ai tecnici di intervenire rapidamente sulla condotta danneggiata e ridurre il rischio di ulteriori disservizi.

I residenti sono invitati a seguire gli aggiornamenti ufficiali del Comune per eventuali variazioni sugli orari di conclusione dei lavori e sul completo ripristino del servizio.