Ricerca sulla celiachia: al via il nuovo bando AIC da 400mila euro

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Aperto il nuovo bando di ricerca “AIC Investigator Grant - Call for Proposals 2026” di AIC - Associazione Italiana Celiachia dedicato al finanziamento di progetti di ricerca innovativi su celiachia, dermatite erpetiforme e sensibilità al frumento non celiaca (NCWS). Il bando, rivolto a ricercatori senior con consolidata esperienza scientifica, prevede uno stanziamento complessivo di 400.000 euro; le candidature sono aperte fino al 15 settembre 2026.

Dal 2013 AIC sostiene la migliore ricerca scientifica in Italia su celiachia, dermatite erpetiforme e sensibilità al frumento non celiaca (NCWS) attraverso un rigoroso processo di valutazione internazionale peer review, affidato a oltre 90 revisori scientifici internazionali, che garantisce indipendenza, trasparenza e qualità nella selezione dei progetti finanziati. Grazie ai fondi del 5x1000, AIC ha destinato finora oltre 5 milioni di euro al sostegno di 36 progetti di ricerca, contribuendo alla pubblicazione di oltre 70 lavori scientifici su riviste internazionali peer-reviewed.

Le attività finanziate hanno interessato diversi ambiti strategici, tra cui genetica, immunologia, diagnosi, prevenzione, ricerca clinica e food technology, con l’obiettivo di favorire progressi concreti nella comprensione della malattia e nello sviluppo di approcci innovativi per la gestione e la qualità di vita dei pazienti.

AIC sostiene la ricerca attraverso due principali linee di finanziamento nazionali:

Fellowship Grant , dedicati alla formazione e alla crescita di giovani medici e ricercatori;

, dedicati alla formazione e alla crescita di giovani medici e ricercatori; Investigator Grant, rivolti a ricercatori senior con consolidata esperienza scientifica.

Dichiara Rossella Valmarana, Presidente di AIC - Associazione Italiana Celiachia: “Sostenere la migliore ricerca scientifica sulla celiachia significa investire concretamente nella qualità della vita delle persone celiache e in possibili nuove prospettive di cura. Grazie al contributo del 5x1000, AIC supporta ogni anno ricercatori e centri di eccellenza impegnati nel promuovere avanzamenti scientifici ad alto impatto clinico e sociale”.

Il nuovo bando di ricerca AIC è stato presentato in occasione del “Workshop AIC Ricerca Scientifica”, appuntamento annuale dedicato al confronto tra ricercatori, clinici e professionisti dell’area medico-scientifica impegnati nello studio delle patologie glutine-correlate, nonché un’occasione per presentare i risultati dei progetti finanziati attraverso i Bandi nazionali AIC per la ricerca. Rappresenta inoltre un importante momento di confronto per aggiornare la comunità scientifica e sanitaria sulle più recenti evidenze emerse dagli studi finanziati.

Il bando “AIC Investigator Grant - Call for Proposals 2026” è disponibile alla pagina web: www.celiachia.it/ricerca/bandi-aic-di-ricerca/bandi-investigator-grant/2026-2/