Tragico incidente a Zambrone sulla ex SS 522 un morto e due feriti

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Tre automobili coinvolte e dieci persone interessate dal violento impatto. Nel pomeriggio un secondo incidente a Briatico ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza

Grave scontro tra tre automobili nel territorio di Zambrone

Un grave incidente stradale a Zambrone, in provincia di Vibo Valentia, si è verificato lungo la ex Strada Statale 522, importante collegamento della costa vibonese. Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita, mentre altre due sono rimaste ferite.

Secondo le informazioni disponibili, nel sinistro sono state coinvolte tre autovetture e complessivamente dieci persone. La dinamica dell’accaduto dovrà essere ricostruita attraverso gli accertamenti condotti dalle autorità competenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vibo Marina, impegnata nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza delle automobili coinvolte.

Presenti anche gli operatori del SUEM 118 e i Carabinieri. Per una delle persone coinvolte, purtroppo, i soccorsi si sono rivelati inutili. Altre due persone ferite sono state assistite dal personale sanitario e successivamente trasferite presso il presidio ospedaliero più vicino per ricevere le cure necessarie.

L’intervento dei soccorritori si è concentrato anche sulla prevenzione di ulteriori rischi, attraverso il controllo dei veicoli danneggiati e la messa in sicurezza dell’intera area interessata dallo scontro.

Ex SS 522 temporaneamente chiusa al traffico

A causa della gravità dell’incidente, la ex SS 522 è stata temporaneamente chiusa al traffico. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza, rimuovere i mezzi coinvolti e ripristinare le condizioni di percorribilità della carreggiata.

La chiusura ha inevitabilmente provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo l’arteria che attraversa diversi centri della Costa degli Dei.

Secondo incidente sulla ex SS 522 a Briatico

Nella stessa giornata, intorno alle ore 14.15, un secondo incidente stradale sulla ex SS 522 si è verificato nel territorio comunale di Briatico.

Questa volta è rimasto coinvolto un motociclista, soccorso e stabilizzato sul posto. Dopo le prime cure, il ferito è stato affidato al personale sanitario, che ne ha disposto il trasferimento in eliambulanza presso una struttura ospedaliera.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del motociclo e degli altri mezzi interessati dal sinistro, eliminando eventuali situazioni di pericolo per gli automobilisti in transito.

Due incidenti in poche ore lungo la stessa strada

I due episodi, avvenuti a breve distanza di tempo tra Zambrone e Briatico, hanno reso particolarmente impegnativa la giornata lungo la ex SS 522. Il primo incidente ha provocato una vittima e due feriti, mentre nel secondo è rimasto ferito un motociclista, trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dei due sinistri attraverso gli accertamenti delle forze dell’ordine. L’accaduto richiama ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida, soprattutto lungo le strade costiere caratterizzate da traffico intenso e numerosi accessi laterali.