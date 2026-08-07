Tensione Italia Spagna sui controlli alle frontiere Madrid dà un ultimatum a Roma

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Il governo spagnolo chiede la revoca dei controlli introdotti dall’Italia dopo la crisi migratoria di Ceuta e fissa la scadenza al 9 agosto. Senza un passo indietro, Madrid annuncia possibili misure proporzionate

Si alza il livello dello scontro diplomatico tra Spagna e Italia sulla gestione delle frontiere e sulle conseguenze della recente crisi migratoria di Ceuta. Il governo guidato da Pedro Sánchez ha chiesto ufficialmente a Roma di revocare entro domenica 9 agosto i controlli reintrodotti sui collegamenti provenienti dalla Spagna.

Madrid considera il provvedimento italiano ingiustificato e avverte che, in assenza di una modifica della posizione da parte del governo italiano, potrebbe adottare misure proporzionate a tutela dei propri cittadini. Reuters ⁠

Perché l’Italia ha reintrodotto i controlli con la Spagna

La decisione di Roma è arrivata il 1° agosto 2026, in seguito alla grave situazione verificatasi a Ceuta, enclave spagnola situata sulla costa nordafricana e confinante con il Marocco.

La crisi migratoria ha spinto il governo italiano a rafforzare temporaneamente i controlli sugli arrivi dalla Spagna, soprattutto attraverso i collegamenti aerei e marittimi, motivando la scelta con esigenze legate alla sicurezza e alla prevenzione di eventuali movimenti secondari all’interno dell’Europa. Reuters ⁠

È proprio questo collegamento tra la situazione di Ceuta e i controlli alle frontiere italiane che viene duramente contestato dal governo spagnolo.

Madrid contesta la decisione del governo italiano

Secondo l’esecutivo di Pedro Sánchez, il provvedimento adottato dall’Italia sarebbe ingiusto e discriminatorio nei confronti dei cittadini spagnoli, oltre che contrario agli interessi dell’Unione europea.

Madrid sostiene inoltre che la misura sia stata introdotta unilateralmente e contesta la sua compatibilità con il Codice frontiere Schengen.

Uno degli elementi centrali della posizione spagnola riguarda lo status particolare di Ceuta. Il governo spagnolo sottolinea infatti che i migranti entrati irregolarmente nell’enclave non possono automaticamente circolare liberamente all’interno dello spazio Schengen. Euronews ⁠

Madrid evidenzia inoltre che la maggior parte delle persone coinvolte nella recente crisi avrebbe già fatto ritorno in Marocco.

Ultimatum all’Italia entro il 9 agosto

La richiesta del governo spagnolo ha una scadenza precisa. Roma dovrà revocare i controlli entro la conclusione di domenica 9 agosto.

In caso contrario, la Spagna afferma di essere pronta ad adottare misure di risposta proporzionate per difendere gli interessi dei propri cittadini. Al momento Madrid non ha però specificato concretamente quali provvedimenti potrebbero essere adottati.

L’obiettivo dichiarato dalla Spagna è ottenere nuovamente per i propri cittadini lo stesso trattamento previsto per gli altri cittadini dell’Unione europea.

Il caso Ceuta apre un nuovo confronto sullo spazio Schengen

La vicenda va oltre i rapporti bilaterali tra Italia e Spagna e riporta al centro del dibattito europeo il delicato equilibrio tra libera circolazione nello spazio Schengen, sicurezza nazionale e gestione dei flussi migratori.

La posizione di Madrid è netta: la situazione verificatasi a Ceuta non avrebbe rappresentato un rischio tale da giustificare il ripristino dei controlli italiani.

La nuova scadenza del 9 agosto diventa quindi un passaggio decisivo. Le prossime ore chiariranno se Roma e Madrid riusciranno a trovare un punto d’incontro oppure se il confronto sui controlli alle frontiere tra Italia e Spagna porterà effettivamente all’adozione di contromisure da parte del governo spagnolo.