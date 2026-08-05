Ardore: “Academy Ardore 2026-2027” Obiettivo Promozione tra conferme, nuovi soci e colpi di mercato.

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Il club arancionero riparte dal secondo posto della passata stagione e punta a vincere campionato e Coppa Calabria. Programma ambizioso ma realizzabile.

L’Academy Ardore si prepara ad affrontare la stagione 2026-2027 con un progetto ambizioso, una struttura societaria rafforzata e una rosa costruita per competere ai vertici del campionato di Prima Categoria e della Coppa Calabria. La società, guidata dal presidente Gianfranco Sorbara, sta vivendo una fase di crescita che coinvolge non solo la squadra ma anche l’organizzazione dirigenziale, i partner commerciali e il settore giovanile.

Dopo una stagione conclusa al secondo posto in classifica, con un netto vantaggio sulla terza classificata (ben 9 punti) e una finale playoff di girone sfumata contro la Polisportiva Bovese, l’obiettivo è chiaro: trasformare la delusione in motivazione e inseguire il salto in Promozione.

Per questi motivi è stata creata una società più forte: nuovi soci, sponsor e progetto a lungo termine. La crescita dell’Academy Ardore passa anche da un importante ampliamento della base societaria. L’ingresso di nuovi soci e sponsor testimonia la fiducia che il territorio ripone nel progetto arancionero. La dirigenza sta lavorando per consolidare le collaborazioni commerciali e aumentare il numero dei sostenitori con l’obiettivo di garantire stabilità economica, programmazione e continuità tecnica. Questo rafforzamento organizzativo rappresenta un elemento fondamentale per affrontare una stagione lunga e competitiva nella quale serviranno risorse, competenze e una visione condivisa.

Della passata stagione si è cercato di conservare quasi tutto, non solo lo zoccolo duro della squadra ma anche il cosiddetto “manico” alias allenatore, che tanti risultati ha conseguito nella passata stagione, e ci riferiamo a mister Mario Loccisano, professionista serio e molto preparato che riesce ad instaurare sempre un feeling particolare con tutti i suoi ragazzi. La continuità tecnica è stata considerata dalla società un fattore strategico: “mantenere lo stesso allenatore significa ripartire da un’identità di gioco già definita e da un rapporto consolidato con lo spogliatoio, e quindi massima fiducia al tecnico che saprà amalgamare bene la rosa che avrà a disposizione. Su questo versante la società si sta muovendo ed alcuni innesti di spessore e qualità sono stati già realizzati”

Ma torniamo per un attimo al già citato zoccolo duro della formazione. La società ha blindato quasi tutti gli elementi che tanto bene hanno fatto nella passata stagione, mantenendo esperienza, leadership e conoscenza dell’ambiente. Di seguito riportiamo un riepilogo della situazione attuale:

Difensori confermati

- Alberto Tavernese

- Ferdinando Coluccio

- Giovanni Gobatto

- Francesco Perre

- Dionigi Placanica

- Bruno Romeo

- Matteo Logozzo

- Vincenzo Cataldo

- Filippo Albanesi

Centrocampisti confermati

- Sesè Manglaviti

- Giovanni Manglaviti

- Vittorio Careri

- Francesco Viglianti

- Antonio Varacalli

- Domenico Carbone

- Martin Araya

Attaccanti confermati

- Antonio Federico

- Peppe Politanò

- Pietro Sergi

- Saverio Trimboli

Non è escluso che a breve anche altri elementi possano essere riconfermati e far parte, quindi, della rosa 2026-’27.

Mentre adesso passiamo alle news dei calciatori che hanno sposato il progetto Academy.

Salvatore Favasuli: è stato il primo grande colpo di mercato. Un innesto di spessore, giovane centrocampista (classe 2004) proveniente dall’Africo, formazione di Promozione. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina dove ha giocato fino alla Primavera, Favasuli ha maturato esperienze importanti anche con il Brancaleone. Si tratta di una mezzala moderna, capace di agire anche da esterno offensivo, dotata di qualità tecniche, dinamismo e senso del gol. Il suo arrivo alza sensibilmente il livello del centrocampo e conferma le ambizioni dell’Academy Ardore di costruire una squadra pronta a lottare per il vertice.

Damian Gabriel Soural: portiere di grande affidamento (classe 2005), esperienza internazionale tra i pali e acquisto di grande interesse. Il portiere argentino Damian Gabriel Soural, reduce da due stagioni nel campionato di Eccellenza del Molise. In precedenza aveva iniziato il proprio percorso calcistico nel Club Atlético de Rafaela, realtà storica del calcio argentino. Con il suo arrivo, il reparto dei portieri diventa uno dei più competitivi della categoria. Soural affiancherà Alberto Tavernese e Ferdinando Coluccio, formando un trio di assoluto valore per la Prima Categoria calabrese.

Tobias Manuel Perez Haran rinforza la difesa. La difesa accoglie anche Tobias Manuel Perez Haran (classe 2003), difensore argentino che unisce fisicità, qualità tecnica e professionalità. Dopo le esperienze nei club argentini (San Jose e Boca MDP), il centrale ha disputato un’ottima stagione con il Cardedu in Prima Categoria sarda. Il suo profilo aggiunge profondità e affidabilità a un reparto che già nella scorsa stagione era stato tra i meno battuti del campionato.

Denis Rodrigues: attaccante (classe 1993), porta in dote tanta fantasia e personalità in attacco. Nel reparto offensivo arriva Denis Rodrigues, attaccante proveniente dal Catona. Giocatore dotato di estro, personalità ed esperienza, Rodrigues è stato uno degli attaccanti più difficili da affrontare nella passata stagione e ora metterà le proprie qualità al servizio dei colori arancioneri. La sua presenza amplia le soluzioni offensive a disposizione di mister Loccisano e aumenta il potenziale realizzativo di una squadra che aveva già chiuso il campionato con uno dei migliori attacchi del girone.

Gianni Nirta: centrocampista (classe 1993), è un giocatore navigato in tutte le categorie dilettantistiche e quindi di enorme esperienza. Rappresenterà la diga a centrocampo. Nirta ha militato nel San Luca, Benestare, Bovalino, Africo e ancora Bovalino. A San Luca ha anche vinto un campionato di promozione; a Bovalino ha vinto per ben due volte il campionato di 1^ categoria e a Benestare ha contribuito alla vincita di un altro campionato.

Le “riconferme d’autore” Tra le permanenze più significative spicca quella del capitano Saverio Trimboli, autentica bandiera del calcio ardorese. Nonostante l’esperienza accumulata negli anni, continua a garantire corsa, carisma e qualità sulla fascia sinistra. Molto importante anche la conferma di Martin Araya, diventato rapidamente un punto di riferimento per equilibrio tattico e continuità di rendimento. Nel reparto offensivo resta con il numero 10 Antonio Federico, leader tecnico e umano della squadra, protagonista assoluto della scorsa stagione con gol, assist e giocate decisive. A centrocampo continueranno a essere fondamentali Vittorio Careri, centrocampista (classe 2004) e Sesè Manglaviti, centrocampista (classe 2002), due giocatori simbolo per attaccamento alla maglia, professionalità e capacità di guidare i più giovani. Si punta anche su una difesa esperta e granitica per puntare al vertice. Il blocco composto da Dionigi Placanica, Bruno Romeo, Giovanni Gobatto e Matteo Logozzo rappresenta una delle principali garanzie dell’Academy Ardore. Tutti e quattro vantano esperienze in categorie superiori e hanno contribuito in modo determinante ai risultati difensivi della scorsa stagione. La società li considera pilastri dentro e fuori dal campo, elementi fondamentali per mantenere compattezza, mentalità vincente e spirito di gruppo.

Ma c’è anche il settore giovanile che continua a produrre talenti. Infatti, non si sottovaluta l’importanza del settore giovanile, vera linfa di ogni realtà sportiva. L’Academy Ardore conferma di avere una forte attenzione alla valorizzazione dei giovani del territorio. Tra i profili più interessanti emergono: Nicolò Nardacchione (classe 2009), attaccante protagonista del successo l’anno scorso del settore giovanile; Pietro Sergi (classe 2007), esterno offensivo veloce e già nel giro della prima squadra; Francesco Viglianti (classe 2009), centrocampista e capitano della formazione Allievi campione regionale; Gabriele Varacalli (classe 2007), capitano lo scorso anno della juniores; Giovanni Manglaviti (classe 2008), Francesco Perre (classe 2009), Domenico Carbone (classe 2009), Vincenzo Cataldo (classe 2005), Filippo Abanesi (classe 2009), Gabriele Caporale (classe 2007), difensore pronto a mettersi in evidenza tra Juniores e prima squadra. La presenza di tanti under di qualità dimostra come il progetto non sia limitato al presente, ma guardi con attenzione anche al futuro del calcio ardorese.

Academy Ardore: quali obiettivi per il 2026-2027? L’insieme di conferme importanti, nuovi innesti di categoria superiore, rafforzamento societario e continuità tecnica rende l’Academy Ardore una delle realtà più interessanti dell’intera Prima Categoria. Gli obiettivi dichiarati sono ambiziosi: vincere il campionato di Prima Categoria; arrivare fino in fondo in Coppa Calabria; valorizzare i giovani del territorio; consolidare un progetto sportivo duraturo e sostenibile. Pertanto, ad Ardore, si respira entusiasmo, e la sensazione è che la società abbia intrapreso un percorso di crescita reale e concreto. Dopo aver sfiorato la Promozione, il club arancionero vuole trasformare le basi costruite negli ultimi anni in un risultato storico per il calcio locale ardorese. La stagione 2026-2027 dell’Academy Ardore si annuncia quindi come una delle più attese degli ultimi tempi: una squadra competitiva, una società in espansione e una comunità pronta a sostenere un sogno chiamato Promozione.