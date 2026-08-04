Consiglio dei Ministri approva nuove misure su carburanti, scuola e Campi Flegrei

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Proroga del bonus carburanti, oltre 46 mila assunzioni nella scuola e nuovi fondi per i Campi Flegrei

Il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di importanti provvedimenti che riguardano alcuni dei temi più rilevanti del momento: il contrasto al caro carburanti, il potenziamento del sistema scolastico attraverso nuove assunzioni nella scuola, e ulteriori interventi destinati ai Campi Flegrei, area che continua a essere monitorata per il persistente rischio sismico e vulcanico.

Le misure adottate puntano a sostenere cittadini, famiglie, enti locali e istituzioni scolastiche, intervenendo su emergenze e priorità nazionali con nuovi stanziamenti e decisioni operative.

Caro carburanti

, prorogate le misure fino al 25 agosto

Tra le decisioni più attese figura la proroga delle misure contro il caro carburanti, che resteranno in vigore fino al 25 agosto.

L’obiettivo del Governo è continuare a contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi dei carburanti, influenzati dall’attuale scenario internazionale, ancora caratterizzato da forti tensioni economiche e geopolitiche.

Dal 25 agosto tornerà operativo il meccanismo delle accise mobili, uno strumento previsto per adeguare automaticamente la tassazione sui carburanti in relazione all’andamento dei prezzi delle materie prime. Il Governo ha inoltre confermato che continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione del mercato per valutare eventuali ulteriori interventi qualora le condizioni lo rendessero necessario.

Nuove risorse per i

Campi Flegrei

Un altro capitolo centrale delle decisioni riguarda i Campi Flegrei, dove prosegue l’impegno dello Stato per affrontare una situazione che richiede un costante livello di attenzione.

I nuovi provvedimenti prevedono:

ulteriori risorse economiche a favore delle famiglie coinvolte;

a favore delle famiglie coinvolte; interventi destinati alla messa in sicurezza degli edifici ;

; misure per sostenere i Comuni nella gestione dell’emergenza e delle attività di prevenzione.

L’obiettivo è rafforzare la capacità di risposta del territorio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini residenti nell’area interessata dal fenomeno del bradisismo.

Scuola

, autorizzate oltre 46 mila assunzioni a tempo indeterminato

Grande attenzione anche per il mondo dell’istruzione. Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato le assunzioni a tempo indeterminato per il prossimo anno scolastico, con un piano che interesserà complessivamente 46.642 docenti.

Tra questi figurano 10.810 insegnanti di sostegno, un numero particolarmente significativo che punta a garantire maggiore stabilità agli alunni con disabilità e una migliore continuità didattica.

Il piano comprende inoltre l’assunzione di:

dirigenti scolastici ;

; personale educativo ;

; insegnanti di religione ;

; personale ATA.

Si tratta di un investimento volto a rafforzare l’organico delle scuole italiane e a migliorare la qualità dell’offerta formativa, favorendo una scuola sempre più inclusiva ed efficiente.

Più

insegnanti di sostegno

per rafforzare l’inclusione

L’incremento degli insegnanti di sostegno rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del provvedimento.

L’inserimento di quasi 11.000 nuovi docenti di sostegno consentirà di offrire maggiore continuità educativa agli studenti con disabilità, riducendo il ricorso ai cambi frequenti di insegnante e favorendo percorsi didattici più stabili ed efficaci.

L’obiettivo è consolidare il principio dell’inclusione scolastica, garantendo agli studenti il supporto necessario per un percorso formativo di qualità.

Il Governo: monitoraggio costante e nuovi interventi se necessari

Il pacchetto di misure approvato conferma la volontà dell’Esecutivo di intervenire su più fronti contemporaneamente, affrontando sia le emergenze economiche sia quelle sociali e territoriali.

Dal contenimento del caro carburanti al sostegno per i Campi Flegrei, fino al rafforzamento della scuola italiana attraverso nuove assunzioni, il Governo ha ribadito l’intenzione di proseguire il monitoraggio delle diverse situazioni e di valutare eventuali ulteriori interventi in base all’evoluzione del contesto nazionale e internazionale.