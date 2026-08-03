Ritorna la coinvolgente "Festa Paesana": l'8 agosto a Galli di Feroleto Antico (CZ)

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Nata così, quasi per scherzo friggendo delle grispelle (classica leccornìa del Reventino con impasto lievitato a base di farina e patate ndr), a Galli – piccolissima frazione di Feroleto Antico – è diventato un appuntamento fisso e attesissimo di ogni estate. Una sera del mese di agosto, in questa edizione giorno 8, infatti, tutti, ma proprio tutti i «gallari», cosiddetti in dialetto gli abitanti del loco, si ritrovano per quella che ormai è, a tutti gli effetti, la “Festa Paesana”.

Diktat, insindacabile: si mangia tanto e si paga zero! Tutto deve essere, rigorosamente, gratis. Lo scopo, infatti, come spiegano gli organizzatori dell’«Associazione Culturale Galli», “deve essere quello di accogliere le persone, soprattutto quelle che, andate fuori dalla Calabria per lavoro, ritornano per le vacanze estive nei luoghi dell’infanzia e questa serata è un modo per riabbracciarli. E come se non offrendo loro del buon cibo?”.

Un modo carino per manifestare tutto l’affetto nei confronti di chi vorrà prendere parte ad un momento conviviale e comunitario che raduna, appunto, tutto il paese.

Start alle 20:30 con menù di svariate specialità: spezzatino, mortadella, pane fresco e l’immancabile vino locale.

Non è mica finita. Alle 21 inizia lo spettacolo musicale con la verve e la musica dei mitici anni ’70,’80,’90 e fino ai giorni nostri, della «Spiro Live Band» e, nel corso della serata, che si preannuncia lunghissima e ricchissima, tante altre favolose sorprese.

Non mancate, quindi, l’8 agosto presso l’ex edificio scolastico di Galli, per l’edizione 2026 della Festa Paesana!

Per info chiamare Ettore Fazio: 3395856884 o Marco Molinaro 3489185213

Per raggiungere il posto scansionare il QR code sulla locandina.