Controlli nei locali della movida a Soverato: irregolarità su sicurezza, capienza e vie di fuga durante un blitz interforze

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Task force coordinata dalla Questura di Catanzaro: verifiche in un noto locale di pubblico spettacolo e accertate diverse violazioni amministrative e in materia di sicurezza

Proseguono i controlli nei locali della movida di Soverato per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo. Nel corso dell'ultimo fine settimana, una vasta operazione interforze ha interessato un noto locale del territorio provinciale, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle disposizioni previste per la tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza sul lavoro e della regolarità amministrativa.

L'attività, disposta con ordinanza del Questore di Catanzaro, rientra nel piano straordinario di controlli deciso durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Catanzaro, anche alla luce dei recenti fatti verificatisi a Crans-Montana, che hanno riportato l'attenzione nazionale sulla gestione degli eventi con grande afflusso di persone.

Controllo interforze in un locale di Soverato

L'operazione è stata coordinata dalla Questura di Catanzaro e ha coinvolto numerosi enti specializzati, ciascuno con specifiche competenze tecniche. Alla verifica hanno preso parte:

Polizia Amministrativa della Questura ;

; Arma dei Carabinieri ;

; Guardia di Finanza ;

; Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri ;

; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ;

; Capitaneria di Porto di Soverato ;

; ASP ;

; ARPACAL.

L'intervento rientra nelle attività preventive previste dalle direttive del Ministero dell'Interno per garantire il corretto svolgimento degli eventi di intrattenimento, soprattutto durante il periodo estivo, quando il numero di presenze nei locali aumenta sensibilmente.

Le irregolarità riscontrate durante i controlli

Le verifiche hanno permesso di accertare diverse violazioni amministrative, oltre a criticità riguardanti la sicurezza delle persone presenti nel locale.

Tra le principali irregolarità contestate figurano:

numero di avventori superiore alla capienza autorizzata ;

; presenza di addetti ai servizi di controllo non iscritti nell'apposito elenco prefettizio ;

; irregolarità di natura fiscale ;

; estintori con revisione scaduta ;

; vie di fuga non adeguatamente presidiate, non completamente sgombre e caratterizzate da un'illuminazione insufficiente, condizioni che potrebbero compromettere un'eventuale evacuazione in caso di emergenza.

Le criticità rilevate sono considerate particolarmente rilevanti perché riguardano aspetti fondamentali per la sicurezza degli spettatori e la gestione delle emergenze nei luoghi aperti al pubblico.

Violazioni anche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Nel corso dell'ispezione sono emerse anche irregolarità riconducibili alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli accertamenti hanno evidenziato alcune violazioni in materia di igiene, che saranno oggetto dei conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

L'attività congiunta dei diversi enti ha consentito di effettuare un controllo completo, verificando contemporaneamente aspetti amministrativi, fiscali, antincendio, sanitari e legati alla tutela dei lavoratori.

Controlli rafforzati nei locali della movida della provincia di Catanzaro

La Questura di Catanzaro ha confermato che i controlli straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane con finalità esclusivamente preventive.

L'obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, assicurando il rispetto delle norme da parte dei gestori e offrendo condizioni di maggiore tutela ai frequentatori della movida, con particolare attenzione ai giovani e ai minorenni che partecipano agli eventi musicali organizzati sul territorio.

Le autorità ricordano inoltre che, nei casi di reiterazione di gravi violazioni, il Questore può adottare provvedimenti di sospensione o revoca della licenza, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Perché questi controlli sono importanti

Le verifiche preventive rappresentano uno strumento essenziale per ridurre i rischi durante eventi con elevata partecipazione di pubblico. Il rispetto della capienza autorizzata, la piena funzionalità delle vie di fuga, l'efficienza dei dispositivi antincendio e il rispetto delle norme igienico-sanitarie sono elementi indispensabili per garantire la sicurezza di tutti.

Per chi frequenta locali e manifestazioni è sempre consigliabile prestare attenzione alle condizioni dell'ambiente, individuare le uscite di emergenza e seguire le indicazioni del personale addetto, contribuendo così a vivere gli eventi in modo più sicuro e responsabile.