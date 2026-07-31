Trump annuncia un accordo per il disarmo di Hamas: previsto il ritiro di Israele da Gaza dopo la smilitarizzazione

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Il presidente degli Stati Uniti parla di un'intesa definita "storica". Previsto il ritiro delle truppe israeliane solo dopo il completamento del disarmo e l'avvio di una nuova fase per la sicurezza della Striscia di Gaza

La crisi in Medio Oriente potrebbe entrare in una nuova fase. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato quello che ha definito un "accordo storico" per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati presenti nella Striscia di Gaza. L'annuncio è stato pubblicato sul social Truth Social e, secondo quanto dichiarato dal leader americano, rappresenterebbe un passaggio fondamentale verso una prospettiva di stabilità e sicurezza nell'area.

Secondo Trump, il piano prevede che Israele ritiri progressivamente le proprie forze militari da Gaza, ma soltanto dopo che sarà stato completato il processo di disarmo totale di Hamas.

L'annuncio di Trump sul disarmo di Hamas

Nel messaggio diffuso sui social, Donald Trump ha spiegato che il Board of Peace avrebbe raggiunto un'intesa che punta alla completa smilitarizzazione della Striscia di Gaza.

Il presidente americano ha definito il risultato come un "passo monumentale verso una pace duratura", sottolineando come il disarmo rappresenti la condizione indispensabile per avviare una nuova fase politica e di sicurezza nell'enclave palestinese.

L'obiettivo dichiarato è quello di porre fine alla presenza delle organizzazioni armate e creare le condizioni per una gestione civile del territorio.

Israele lascerà Gaza solo dopo il completamento del disarmo

Uno degli elementi centrali dell'accordo annunciato riguarda il futuro della presenza militare israeliana.

Secondo quanto riferito da Trump, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) si ritireranno dalla Striscia di Gaza esclusivamente dopo che il disarmo di Hamas sarà stato portato a termine.

Terminata questa fase, la sicurezza del territorio dovrebbe essere affidata a una Forza Internazionale di Stabilizzazione, che opererà insieme a una nuova forza di polizia palestinese con il compito di garantire ordine pubblico, tutela della popolazione civile e stabilità regionale.

Conferme anche da fonti di Hamas

L'annuncio del presidente americano ha trovato riscontro anche in alcune dichiarazioni provenienti da responsabili di Hamas, che avrebbero confermato il raggiungimento dell'intesa.

Le stesse fonti hanno riferito che il vertice dedicato alla "fase 2" della tregua dovrebbe svolgersi a breve al Cairo, dove le parti saranno chiamate a discutere i prossimi passaggi operativi e politici previsti dall'accordo.

Una fase decisiva per il futuro della Striscia di Gaza

Se l'accordo dovesse essere effettivamente attuato, potrebbe rappresentare uno dei cambiamenti più rilevanti degli ultimi anni nel conflitto tra Israele e Hamas.

Il successo del piano dipenderà però dall'effettiva realizzazione del disarmo completo di Hamas, dalla capacità della futura forza internazionale di garantire la sicurezza e dall'esito dei negoziati previsti nelle prossime settimane.

La riunione annunciata al Cairo sarà quindi determinante per verificare se l'intesa potrà tradursi in un percorso concreto verso una maggiore stabilità nella Striscia di Gaza e nell'intera regione del Medio Oriente.