Tennis, grande successo e record di iscritti da tutta la Calabria per il "5° Memorial Antonio Cerra" a Soveria Mannelli

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

SOVERIA MANNELLI – Il campo da tennis coperto di Soveria Mannelli si conferma il cuore pulsante dello sport del Reventino ospitando la quinta edizione del «Memorial Antonio Cerra». Un appuntamento che, in questa edizione 2026, ha compiuto un decisivo salto di qualità, assumendo a tutti gli effetti i connotati di un evento di rilievo regionale.

Sono stati ben 44 gli atleti iscritti al torneo – 39 nel tabellone maschile e 5 in quello femminile – alcuni dei quali provenienti non solo dalle vicine Lamezia Terme e Catanzaro, ma anche da Reggio Calabria e Locri, coprendo idealmente l'intero territorio calabrese. Al termine di una settimana intensa di incontri spettacolari e di grande agonismo, vissuti sempre all’insegna della sportività, del fair play e del reciproco rispetto, gli organizzatori del Tennis Club Soveria e i familiari hanno reso il miglior omaggio possibile alla figura di Antonio Cerra. Il luogotenente della Guardia di Finanza, giocatore appassionato di tennis, è scomparso prematuramente all'età di 52 anni.

A testimonianza dell’importanza della manifestazione, all’atto conclusivo erano presenti i vertici della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) calabrese: il presidente regionale Andrea Massimilla e il consigliere regionale Antonio Caroleo (componente del Comitato Centrale Ufficiali di Gara), affiancati dalle autorità locali e da una folta cornice di pubblico.

Particolarmente toccanti sono state le parole di saluto di Francesca Rubbettino, moglie di Antonio Cerra, che lo ha ricordato così: “Una persona schiva e riservata a cui non piaceva il clamore, ma che sicuramente avrebbe apprezzato l'impegno profuso nel promuovere una delle sue grandi passioni”.

Struggente, ma carica di composta dignità, la testimonianza della mamma, Teresa Pullano che ha affermato "Lui è una luce che ci guida da lassù e ci insegna ogni giorno la cosa più difficile: imparare a vivere senza di lui, uomo e padre attento e rigoroso in famiglia, nel lavoro e nello sport. Il tennis, grazie a questo club e a questo torneo, mantiene viva la sua memoria”.

Il vicesindaco di Soveria Mannelli, Antonella Pascuzzi ha voluto sottolineare l'importanza di onorare il ruolo istituzionale che Antonio rivestiva all'interno della comunità cittadina.

Dai vertici della FITP, Massimilla e Caroleo, sono giunte parole di vivo elogio per la perfetta macchina organizzativa messa in piedi dal presidente e dai soci del Tennis Club Soveria.

I 44 atleti si sono dati battaglia su tre diversi tabelloni. Nel tabellone NC (giocatori non classificati), la finale è stata un derby tutto interno al circolo di Soveria Mannelli: a contendersi il titolo sono stati Antonio Pascuzzi e Francesco Scalzo, con quest'ultimo che si è imposto firmando la vittoria del torneo.

Nel tabellone principale (riservato alla terza e quarta categoria), il successo è andato al catanzarese Marcello Lanciano, al suo esordio assoluto sulle superfici sintetiche, che ha superato in finale Emanuele Saverio Gambino della "Riccardo Viola Tennis & Sport".

Nel torneo femminile si è registrata la riconferma a pieni voti per Federica Muraca del Circolo Tennis Lamezia: la campionessa in carica ha difeso il titolo battendo Delia Anna Molinari del Tennis Club Pharaon di Reggio Calabria.

Un giusto riconoscimento è stato tributato anche alla terna arbitrale che ha diretto le gare con precisione, composta dall’ufficiale di gara Ilenia Perino e dai suoi assistenti Laura De Biase e Simone Marasco. Un grande riconoscimento va ai ragazzi dello staff del Tennis Club Soveria che hanno reso possibile questa manifestazione: Emanuel Giovanni Cardamone, Antonio Pascuzzi, Ylenia Rocca, Sergio Cerra, Anna Portafoglio (Social Media Manager), Andrea Caligiuri (Grafico) e Jason Cardamone (Fotografo).

A coronamento di una splendida serata all'insegna dello sport e dell'amicizia, si è svolta l’estrazione dei biglietti della tradizionale lotteria – fondamentale per l'autosostentamento del Tennis Club Soveria –, seguita da un ricco buffet offerto dalla signora Francesca per salutare e ringraziare tutti i presenti.