Incendi in Calabria, Occhiuto lancia un appello ai cittadini: "Segnalate ogni comportamento sospetto"

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Il presidente della Regione invita i calabresi a collaborare per contrastare gli incendi dolosi e proteggere il territorio

La lotta agli incendi in Calabria passa anche dalla collaborazione dei cittadini. È questo il messaggio lanciato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, che attraverso un video pubblicato sui propri canali social ha rivolto un appello diretto ai calabresi affinché continuino a segnalare e denunciare ogni comportamento sospetto che possa favorire l'innesco dei roghi.

L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica su un fenomeno che, ogni estate, provoca danni enormi al patrimonio ambientale, alla fauna, alle attività agricole e mette seriamente a rischio anche la sicurezza delle persone.

Occhiuto: "La Calabria ha bisogno degli occhi di tutti"

Nel messaggio pubblicato su Instagram, Roberto Occhiuto sottolinea come la prevenzione rappresenti uno degli strumenti più efficaci per contrastare gli incendi boschivi, invitando ogni cittadino a fare la propria parte.

Secondo quanto evidenziato nel video, "il 99,9% degli incendi nasce da comportamenti umani", siano essi dolosi oppure causati da grave negligenza. Per questo motivo il presidente ribadisce l'importanza di segnalare tempestivamente situazioni sospette alle autorità competenti.

L'invito è chiaro: la tutela del territorio non può essere affidata esclusivamente alle forze dell'ordine e ai soccorritori, ma richiede il contributo dell'intera comunità.

Il video mostra come nasce un incendio e le sue drammatiche conseguenze

Il filmato diffuso sui social si apre con la scritta:

"Come nascono il 99,9% degli incendi?"

Le immagini mostrano diversi comportamenti estremamente pericolosi: persone che appiccano volontariamente incendi, fuochi accesi in aree vietate oppure roghi destinati a bruciare sterpaglie e rifiuti in prossimità di boschi e zone ricche di vegetazione.

Successivamente il video documenta ciò che accade quando le fiamme sfuggono al controllo: ettari di boschi distrutti, vegetazione ridotta in cenere, habitat naturali compromessi e un territorio profondamente segnato dal passaggio del fuoco.

Il messaggio punta così a far comprendere come un gesto apparentemente banale possa trasformarsi in un'emergenza ambientale di vaste proporzioni.

Gli arresti e il lavoro instancabile dei Vigili del Fuoco

Nel video vengono inoltre ricordati i risultati ottenuti dalle attività investigative e di controllo svolte sul territorio.

Tra i dati riportati figurano 126 arresti collegati agli incendi divampati in Calabria, a testimonianza dell'intensa attività delle forze dell'ordine nel contrasto ai responsabili dei roghi.

Ampio spazio è dedicato anche al lavoro dei Vigili del Fuoco, impegnati quotidianamente in interventi spesso estremamente complessi. Le immagini mostrano operatori visibilmente provati dalla fatica dopo ore trascorse a combattere le fiamme, evidenziando il grande sacrificio di chi opera in prima linea per salvaguardare persone, abitazioni e patrimonio naturale.

La prevenzione resta l'arma più efficace contro gli incendi

Con il messaggio "Non basta, segnala tutto", il presidente della Regione richiama ancora una volta il senso di responsabilità collettiva.

La prevenzione rappresenta infatti uno degli strumenti più importanti nella lotta agli incendi boschivi, soprattutto durante i mesi estivi, quando le alte temperature, la siccità e il vento aumentano il rischio di propagazione delle fiamme.

Segnalare tempestivamente comportamenti sospetti, fuochi non autorizzati o situazioni potenzialmente pericolose può consentire un intervento rapido delle autorità e contribuire ad evitare danni ambientali spesso irreversibili.

"Chi ama la Calabria, la difende"

Il video si conclude con un'immagine del mare al tramonto accompagnata da una frase che riassume il significato dell'intera campagna di sensibilizzazione:

"Chi ama la Calabria, la difende."

Un invito rivolto a tutti i cittadini affinché diventino parte attiva nella difesa del territorio, contribuendo con attenzione, senso civico e collaborazione a prevenire gli incendi in Calabria e a preservare uno dei patrimoni naturalistici più preziosi del Paese.