Catanzaro, al via la disinfestazione straordinaria contro le zanzare per prevenire il virus West Nile: ecco il calendario e le zone interessate

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Primo intervento nella zona sud della città nella notte tra il 27 e il 28 luglio. Il piano interesserà progressivamente tutto il territorio comunale fino al 3 agosto

Il Comune di Catanzaro dà il via a un nuovo programma di disinfestazione adulticida contro le zanzare, un intervento straordinario finalizzato a ridurre la presenza degli insetti vettori e a rafforzare le attività di prevenzione del virus West Nile, un'infezione virale trasmessa principalmente attraverso la puntura di zanzare infette.

L'operazione prenderà il via nella notte tra il 27 e il 28 luglio e interesserà progressivamente tutto il territorio comunale, seguendo un calendario predisposto dall'Amministrazione. Il ciclo di interventi sarà completato entro il 3 agosto, con l'obiettivo di limitare la proliferazione delle zanzare durante il periodo di maggiore attività.

Disinfestazione a Catanzaro: le prime aree interessate

Il primo intervento riguarderà la zona sud di Catanzaro. Le operazioni di nebulizzazione saranno eseguite dalle ore 00:01 alle ore 06:00 di martedì 28 luglio, coinvolgendo le seguenti aree:

Viale Cassiodoro e tutte le traverse, comprese: Via Conti Ruffo Via Covelli Traversa Cassiodoro Via Conti di Loritello Via Rito Via Piemonte

e tutte le traverse, comprese: Quartiere Santa Maria , inclusi: Via della Resistenza Via Friuli Via Romagna Via Caduti di Melissa Contrada Guglia

, inclusi: L'area compresa tra Viale Magna Grecia e Via Nazionale , con tutte le relative traverse;

e , con tutte le relative traverse; Aranceto , comprese Via Sardegna e Via Sicilia;

, comprese Via Sardegna e Via Sicilia; Corvo ;

; Pistoia ;

; Fortuna ;

; Catanzaro Lido , sia nella zona del Corace che nell'area del Porto ;

, sia nella zona del che nell'area del ; Giovino.

Il servizio proseguirà nei giorni successivi fino a coprire tutte le altre zone della città secondo il cronoprogramma predisposto dal Comune.

Virus West Nile: perché è importante la prevenzione

Il virus West Nile è un'infezione causata da un flavivirus trasmesso soprattutto attraverso la puntura di zanzare del genere Culex, che si infettano pungendo uccelli portatori del virus. Nella maggior parte dei casi l'infezione decorre senza sintomi o provoca manifestazioni lievi, ma in una piccola percentuale di persone, in particolare anziani e soggetti fragili, può evolvere in forme neurologiche più severe.

Per questo motivo le campagne di disinfestazione rappresentano uno degli strumenti più efficaci per ridurre il numero delle zanzare adulte e contenere il rischio di diffusione del virus durante i mesi estivi.

Le raccomandazioni per i cittadini durante il trattamento

Per garantire la massima efficacia dell'intervento e tutelare la salute pubblica, il Comune di Catanzaro invita i cittadini a rispettare alcune semplici precauzioni durante le operazioni di disinfestazione, previste nella fascia oraria compresa tra mezzanotte e le 6 del mattino:

tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;

durante il trattamento; mantenere gli animali domestici all'interno delle abitazioni ;

; evitare di sostare all'aperto durante le operazioni e nelle due ore successive;

durante le operazioni e nelle due ore successive; non stendere biancheria all'esterno ;

; proteggere alimenti, mangimi e coltivazioni ortofrutticole ;

; lavare accuratamente frutta e ortaggi prima del consumo nelle 48 ore successive al trattamento.

Un intervento programmato per la tutela della salute pubblica

L'avvio del piano di disinfestazione contro le zanzare a Catanzaro rientra nelle attività di prevenzione sanitaria messe in campo durante il periodo estivo, quando l'aumento delle temperature favorisce la proliferazione degli insetti. La collaborazione dei cittadini, attraverso il rispetto delle indicazioni fornite e l'adozione di comportamenti utili a limitare i ristagni d'acqua nelle aree private, contribuisce in modo significativo all'efficacia dell'intero programma.