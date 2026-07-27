Meteo Italia, in arrivo la quarta ondata di caldo africano: temperature fino a 41°C e afa in aumento

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Meteo Italia, torna il caldo africano: quarta ondata di calore in arrivo con picchi fino a 40°C, ma prima ultimi temporali al Sud

L'Italia si prepara a una nuova fase di caldo intenso. Dopo gli ultimi temporali previsti tra Sud e Sicilia, l'anticiclone subtropicale africano tornerà a dominare la scena meteorologica, favorendo un deciso aumento delle temperature e condizioni di tempo stabile almeno fino ai primi giorni di agosto. Ecco cosa prevedono gli ultimi aggiornamenti.

Meteo della settimana: ultimi temporali al Sud prima del ritorno dell'anticiclone

La nuova settimana sarà caratterizzata da un rapido cambio di scenario. Dopo una breve fase di instabilità atmosferica, causata dalla perturbazione transitata nel fine settimana, il quadro meteorologico tornerà progressivamente a stabilizzarsi grazie alla rimonta dell'alta pressione subtropicale.

Nella giornata di lunedì 27 luglio, le condizioni più instabili interesseranno ancora il Sud Italia, con la possibilità di temporali sulle aree interne della Basilicata, sui rilievi della Puglia e su alcuni settori del basso Tirreno.

Sul resto della Penisola prevarrà invece il bel tempo, accompagnato da un graduale aumento delle temperature, primo segnale della nuova espansione dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo.

Martedì la Sicilia osservata speciale: arriva un vortice di aria fresca

La giornata di martedì 28 luglio richiederà particolare attenzione sulla Sicilia, dove un piccolo vortice di aria fresca in quota favorirà la formazione di rovesci e temporali, localmente anche intensi.

I fenomeni potranno risultare improvvisi e accompagnati da forti raffiche di vento e precipitazioni concentrate in poco tempo, soprattutto nelle aree interne e lungo i versanti tirrenici dell'isola.

Nel resto d'Italia, invece, il consolidamento dell'anticiclone subtropicale garantirà condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, con un ulteriore incremento delle temperature.

Da mercoledì sole e caldo su tutta l'Italia

Con l'esaurimento della residua instabilità al Sud, da mercoledì 29 luglio l'alta pressione africana si estenderà su tutta la Penisola.

Solo la Sicilia e i settori alpini di confine potranno vedere qualche isolato temporale pomeridiano, mentre sul resto del Paese domineranno sole, cieli sereni e condizioni di assoluta stabilità.

Le temperature saliranno rapidamente, superando diffusamente le medie climatiche del periodo e dando il via alla quarta ondata di caldo africano dell'estate.

Il meteorologo: in arrivo una delle fasi più calde dell'estate

Secondo l'analisi del meteorologo Federico Brescia, la pausa più fresca osservata negli ultimi giorni è destinata a concludersi molto rapidamente.

L'anticiclone africano tornerà infatti a occupare stabilmente il Mediterraneo e l'Italia, determinando una nuova escalation delle temperature su tutte le regioni.

Nella prima parte della settimana resterà ancora un po' di dinamicità all'estremo Sud, dove una residua goccia fredda sul basso Tirreno continuerà a favorire rovesci e temporali, soprattutto sulla Sicilia e lungo le coste tirreniche meridionali.

Secondo il meteorologo, successivamente l'atmosfera verrà progressivamente "sigillata" dall'alta pressione, con giornate caratterizzate da cielo sereno e assenza di precipitazioni significative.

Fonte: dichiarazioni del meteorologo Federico Brescia riportate da iLMeteo.

Temperature fino a 40°C: ecco perché farà così caldo

Dal punto di vista meteorologico, la massa d'aria in arrivo sarà particolarmente intensa.

Le simulazioni indicano l'ingresso, a circa 1.500 metri di quota, di isoterme comprese tra +20°C e +24°C, valori tipici delle più robuste espansioni dell'anticiclone subtropicale proveniente dal Nord Africa.

Questa configurazione atmosferica favorirà una compressione dell'aria verso il basso, con un rapido aumento delle temperature al suolo.

Già da mercoledì molte aree del Centro-Nord potranno raggiungere 36-38°C, mentre tra il fine settimana e l'inizio di agosto non si escludono picchi prossimi ai 40°C, localmente anche superiori nelle pianure interne più esposte.

Aumenterà anche l'afa nelle città

Oltre al caldo intenso, crescerà progressivamente anche il disagio dovuto all'afa.

L'accumulo di calore nei bassi strati dell'atmosfera renderà particolarmente pesanti le ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani e nelle pianure, dove le temperature faticheranno a diminuire anche dopo il tramonto.

Si prospettano quindi diverse notti tropicali, con valori minimi superiori ai 20°C e condizioni di elevato disagio bioclimatico.

Le tendenze per l'inizio di agosto

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli previsionali indicano che l'anticiclone africano potrebbe mantenere una struttura molto solida anche nei primi giorni di agosto.

Al momento non emergono segnali di un cambiamento significativo né dell'arrivo di nuove perturbazioni organizzate. Se questo scenario verrà confermato, l'Italia continuerà a essere interessata da tempo stabile, sole prevalente e temperature ben oltre la media, con una nuova fase di caldo intenso destinata a protrarsi anche all'inizio del prossimo mese.

Le previsioni giorno per giorno

Lunedì: ultimi temporali tra Basilicata , Puglia e basso Tirreno, sole prevalente sul resto del Paese.

ultimi tra , e basso Tirreno, sole prevalente sul resto del Paese. Martedì: forte instabilità sulla Sicilia per il passaggio del vortice di aria fresca, bel tempo altrove.

forte instabilità sulla per il passaggio del vortice di aria fresca, bel tempo altrove. Mercoledì: residui fenomeni solo tra Sicilia e Alpi di confine, poi prevalenza di sole e caldo .

residui fenomeni solo tra Sicilia e Alpi di confine, poi prevalenza di e . Da giovedì al weekend: dominio dell'anticiclone africano, temperature fino a 38-40°C, afa in aumento e condizioni pienamente estive.

L'evoluzione conferma quindi un ritorno deciso dell'estate più intensa: dopo gli ultimi episodi temporaleschi al Sud, sarà il caldo africano a diventare il protagonista assoluto della settimana.

Fonte: elaborazione su dati previsionali e analisi del meteorologo Federico Brescia diffuse da iLMeteo.