Incendi nel Crotonese, doppia emergenza tra Cirò Marina e Crotone: in azione Canadair, Vvf e Protezione Civile

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Giornata critica per gli incendi nel territorio crotonese con un vasto rogo di vegetazione a Cirò Marina e un incendio in un’azienda nella zona Margherita di Crotone. Massimo dispiegamento di uomini e mezzi per mettere in sicurezza persone e strutture.

Il territorio della provincia di Crotone sta affrontando una giornata particolarmente impegnativa sul fronte degli incendi, con due distinti interventi che hanno richiesto il massiccio impiego dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle altre forze di emergenza. Da una parte il vasto incendio di vegetazione a Cirò Marina, dall’altra il rogo sviluppatosi all’interno di un’azienda nella zona Margherita del capoluogo.

Le operazioni proseguono senza interruzioni con l’obiettivo di limitare i danni, proteggere la popolazione e impedire che le fiamme possano raggiungere edifici e aree sensibili.

Vasto incendio di vegetazione a Cirò Marina: circa 100 ettari interessati dalle fiamme

L’emergenza più complessa riguarda Cirò Marina, dove un incendio di vegetazione ha già interessato un’area di circa 100 ettari, con diversi fronti ancora attivi che rendono particolarmente difficili le operazioni di contenimento.

Sul posto è impegnato un importante dispositivo di soccorso coordinato da un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS). Operano due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Crotone, il personale del Distaccamento di Cirò Marina, un mezzo specializzato nella lotta agli incendi boschivi e due squadre di volontari della Protezione Civile di Cirò Marina.

Priorità alla sicurezza di abitazioni e scuole

L’attività delle squadre di terra è concentrata soprattutto nella protezione delle abitazioni e degli edifici scolastici, considerati i principali obiettivi da salvaguardare nel caso in cui il fuoco dovesse avanzare verso le zone abitate.

A supporto del personale impegnato sul terreno stanno operando anche due Canadair, che effettuano continui lanci d’acqua per rallentare la propagazione delle fiamme e favorire il lavoro delle squadre antincendio.

Le operazioni risultano ancora in corso e l’evoluzione dell’incendio resta costantemente monitorata.

Incendio in un’azienda a Crotone: evacuate alcune abitazioni per precauzione

Nella stessa giornata i Vigili del Fuoco di Crotone sono intervenuti anche per un incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda nella zona Margherita.

L’intervento ha richiesto l’impiego di numerose squadre operative, affiancate dalla Protezione Civile, dalla Polizia di Stato e dal personale della Croce Rossa Italiana, che hanno collaborato per garantire la sicurezza dell’area e delle persone presenti.

Utilizzato anche un mezzo speciale aeroportuale

Per affrontare il rogo è stato impiegato anche un mezzo speciale dei Vigili del Fuoco, normalmente destinato al soccorso aeroportuale, utilizzato per rafforzare le operazioni di spegnimento e fornire supporto logistico durante l’emergenza.

A causa della densa colonna di fumo nero, che ha temporaneamente compromesso la qualità dell’aria, è stata disposta in via precauzionale l’evacuazione di alcune abitazioni situate nelle immediate vicinanze dell’azienda.

Nessun ferito e fase di bonifica in corso

Grazie al rapido intervento delle squadre di soccorso, le fiamme sono state contenute ed estinte prima che potessero propagarsi ulteriormente.

L’area interessata è attualmente nella fase di bonifica, necessaria per eliminare eventuali focolai residui ed evitare nuove riaccensioni. Fortunatamente non si registrano persone ferite o coinvolte.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio e individuare le cause che hanno provocato il rogo.

Massima attenzione nel periodo di elevato rischio incendi

L’episodio conferma come il periodo estivo continui a rappresentare una fase particolarmente delicata per il territorio calabrese. Le alte temperature, il vento e la vegetazione secca favoriscono infatti la rapida propagazione degli incendi boschivi e di vegetazione, rendendo fondamentale il tempestivo intervento dei soccorritori e la collaborazione dei cittadini nel segnalare immediatamente eventuali principi di incendio alle autorità competenti.