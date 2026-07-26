Formula 1 GP d'Ungheria 2026: Norris trionfa a Budapest davanti a Verstappen e Antonelli

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Formula 1 GP d’Ungheria 2026, Norris vince a Budapest davanti a Verstappen e Antonelli

Il pilota della McLaren conquista il successo all’Hungaroring. Verstappen chiude secondo, Antonelli sale ancora sul podio e conserva la leadership del Mondiale

Lando Norris vince il Gran Premio d’Ungheria 2026 al termine di una gara intensa e combattuta sul circuito dell’Hungaroring di Budapest. Il pilota britannico della McLaren precede sul traguardo Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli, ancora una volta protagonista nelle posizioni di vertice.

Il risultato ottenuto in Ungheria permette a Norris di guadagnare terreno nella classifica piloti di Formula 1 2026, mentre Antonelli conserva saldamente la leadership del campionato davanti a Lewis Hamilton e George Russell.

Norris conquista il GP d’Ungheria

La gara di Lando Norris è stata caratterizzata da ritmo, lucidità e un’attenta gestione delle fasi decisive. Dopo aver conquistato la prima posizione, il pilota della McLaren è riuscito a controllare il vantaggio, resistendo alla pressione esercitata da Verstappen.

Il britannico ha evitato errori e ha amministrato al meglio le gomme, mantenendo la testa della corsa fino alla bandiera a scacchi. Per Norris si tratta di un successo particolarmente importante, utile per rilanciare le proprie ambizioni nella seconda parte della stagione.

La McLaren può quindi festeggiare una vittoria prestigiosa su uno dei tracciati più tecnici del calendario, nonostante il ritiro dell’altra monoposto guidata da Oscar Piastri.

Verstappen secondo davanti ad Antonelli

Max Verstappen conclude il GP d’Ungheria 2026 in seconda posizione. Il pilota della Red Bull è rimasto vicino a Norris durante le tornate finali, senza però riuscire a trovare l’occasione giusta per completare il sorpasso.

Alle loro spalle si conferma Andrea Kimi Antonelli, terzo al traguardo e ancora una volta sul podio. Il pilota italiano della Mercedes continua a mostrare grande continuità, consolidando il primo posto nella classifica del Mondiale.

Antonelli chiude la gara davanti ai due piloti della Ferrari e aggiunge un altro risultato importante a una stagione che lo vede protagonista assoluto.

Leclerc precede Hamilton dopo la penalità

La lotta alle spalle del podio ha coinvolto soprattutto le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Hamilton aveva concluso la gara davanti al compagno di squadra, ma una penalità di cinque secondi ha modificato l’ordine d’arrivo.

Il britannico è stato sanzionato per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box. La decisione dei commissari ha consentito a Leclerc di conquistare la quarta posizione, mentre Hamilton è scivolato al quinto posto.

La penalizzazione non impedisce comunque a Hamilton di conservare la seconda posizione nella classifica generale, anche se il distacco da Antonelli resta significativo.

Russell completa la rimonta

Buona prestazione anche per George Russell, autore di una rimonta dopo le difficoltà incontrate nelle prime fasi della gara. Il pilota Mercedes ha recuperato terreno fino a raggiungere la sesta posizione.

Il risultato gli consente di restare vicino a Hamilton nella lotta per il secondo posto del Mondiale. La Mercedes continua così a occupare due delle prime tre posizioni della classifica piloti grazie ai risultati di Antonelli e Russell.

Piastri, Bottas e Pérez costretti al ritiro

Il Gran Premio d’Ungheria si è concluso in anticipo per Oscar Piastri, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

Il ritiro di Piastri rappresenta un risultato negativo per la McLaren, compensato però dalla vittoria ottenuta da Norris. Giornata difficile anche per la Cadillac, che non è riuscita a portare al traguardo nessuna delle due monoposto affidate a Bottas e Pérez.

Classifica piloti Formula 1 2026

Dopo il Gran Premio d’Ungheria, Andrea Kimi Antonelli resta al comando della classifica con 204 punti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, 204 punti Lewis Hamilton, Ferrari, 159 punti George Russell, Mercedes, 154 punti Charles Leclerc, Ferrari, 126 punti Lando Norris, McLaren, 103 punti Oscar Piastri, McLaren, 92 punti Max Verstappen, Red Bull, 91 punti Isack Hadjar, Red Bull, 60 punti Pierre Gasly, Alpine, 42 punti Liam Lawson, Racing Bulls F1 Team, 39 punti Arvid Lindblad, Racing Bulls F1 Team, 22 punti Franco Colapinto, Alpine, 19 punti Oliver Bearman, Haas, 18 punti Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, 10 punti Carlos Sainz Jr., Williams, 6 punti Alexander Albon, Williams, 5 punti Esteban Ocon, Haas, 3 punti Fernando Alonso, Aston Martin, 1 punto Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, 0 punti Valtteri Bottas, Cadillac, 0 punti Sergio Pérez, Cadillac, 0 punti Lance Stroll, Aston Martin, 0 punti

Antonelli resta leader del Mondiale

La classifica del Mondiale di Formula 1 2026 vede Antonelli al comando con 45 punti di vantaggio su Hamilton e 50 su Russell.

Leclerc occupa la quarta posizione con 126 punti, mentre Norris, grazie alla vittoria ottenuta a Budapest, consolida il quinto posto con 103 punti. Il pilota della McLaren precede Piastri, fermo a quota 92, e Verstappen, settimo con 91 punti.

La lotta per le posizioni alle spalle di Antonelli resta aperta, con Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull chiamate a sfruttare ogni occasione nella seconda parte del campionato.

La Formula 1 ripartirà dal Gran Premio d’Olanda

Con la gara di Budapest termina la prima parte della stagione prima della tradizionale pausa estiva. Il Mondiale di Formula 1 tornerà dal 21 al 23 agosto con il Gran Premio d’Olanda.

Norris proverà a confermare il risultato ottenuto all’Hungaroring, mentre Verstappen cercherà il riscatto davanti al pubblico di casa. Antonelli arriverà invece al prossimo appuntamento da leader del campionato, con l’obiettivo di difendere il vantaggio accumulato sui principali inseguitori.