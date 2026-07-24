Presentato a Crotone il progetto "Non ci casco" per prevenire le truffe agli anziani

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Comune, associazioni e Forze dell'Ordine uniti per rafforzare la sicurezza degli over 65 attraverso informazione, formazione e prevenzione

CROTONE – Sensibilizzare, informare e fornire strumenti concreti per difendersi dai tentativi di raggiro. Con questi obiettivi è stato presentato in piazza Pitagora il progetto "Non ci casco!", un'iniziativa promossa dal Comune di Crotone, da Kroton Community e da UPMED – Università Popolare Mediterranea APS, nell'ambito delle attività finanziate dal Fondo del Ministero dell'Interno dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani e al sostegno delle loro famiglie.

L'iniziativa punta a rafforzare la cultura della legalità, della sicurezza e della prevenzione, coinvolgendo istituzioni, associazioni del territorio e Forze dell'Ordine in un'azione condivisa contro un fenomeno criminale in costante evoluzione.

Le istituzioni insieme per proteggere gli anziani

Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco Vincenzo Voce e l'assessore alle Politiche Sociali, Maria Lucia Cosentino, che hanno evidenziato l'importanza di fare rete per tutelare una delle fasce più esposte della popolazione.

Nel corso della presentazione sono intervenuti anche Albina Amato, in rappresentanza di Kroton Community, e Maurizio Mesoraca per UPMED – Università Popolare Mediterranea APS, illustrando finalità e attività previste dal progetto.

A testimoniare il pieno sostegno delle istituzioni alla campagna di sensibilizzazione hanno preso parte anche il vicario del Questore Mario Lanzaro e il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Raffaele Giovinazzo, confermando la collaborazione tra enti pubblici e Forze dell'Ordine nella tutela delle persone più vulnerabili.

Come funziona il progetto Non ci casco

Il progetto è rivolto principalmente agli over 65 e nasce per aiutare gli anziani a riconoscere i segnali di pericolo e ad adottare comportamenti sicuri davanti ai tentativi di truffa.

Il programma prevede una serie di incontri informativi e formativi durante i quali esperti e operatori illustreranno le strategie più utilizzate dai malintenzionati.

Tra gli argomenti affrontati:

falsi tecnici che si presentano nelle abitazioni;

che si presentano nelle abitazioni; falsi appartenenti alle Forze dell'Ordine ;

; sedicenti operatori bancari;

truffe telefoniche ;

; truffe online ;

; messaggi fraudolenti inviati tramite smartphone, social network e piattaforme digitali.

L'obiettivo è rendere ogni partecipante più consapevole dei rischi e capace di reagire correttamente davanti a situazioni sospette.

Attenzione alle manipolazioni psicologiche dei truffatori

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda la comprensione delle tecniche di manipolazione psicologica impiegate dai criminali.

Molte truffe, infatti, non si basano soltanto sull'inganno, ma sfruttano emozioni come la paura, l'urgenza o l'affetto verso figli e nipoti per convincere le vittime a consegnare denaro, gioielli o informazioni personali.

Durante gli incontri saranno illustrate le modalità con cui i truffatori cercano di instaurare un rapporto di fiducia, inducendo le persone ad agire senza il tempo necessario per riflettere.

Simulazioni pratiche e consigli per evitare le truffe

Il percorso formativo comprenderà anche simulazioni pratiche, esercitazioni e momenti di confronto con gli esperti.

I partecipanti impareranno alcune semplici ma fondamentali regole di sicurezza, tra cui:

verificare sempre l'identità di chi si presenta alla porta o contatta telefonicamente;

non comunicare mai dati personali , codici bancari o password;

, codici bancari o password; non consegnare denaro o oggetti di valore a sconosciuti;

contattare immediatamente familiari o Forze dell'Ordine in presenza di dubbi o situazioni sospette.

A supporto delle attività saranno distribuiti materiali informativi di facile consultazione e verrà promossa una campagna di sensibilizzazione rivolta all'intera cittadinanza.

Piazza Pitagora scelta come simbolo di vicinanza alla comunità

La scelta di presentare il progetto in piazza Pitagora non è stata casuale.

Luogo storico di incontro e socializzazione per molti cittadini, la piazza rappresenta uno spazio ideale per avvicinare l'iniziativa ai suoi principali destinatari e favorire un dialogo diretto con gli anziani.

L'intento è quello di trasformare la prevenzione delle truffe in un patrimonio condiviso dell'intera comunità, coinvolgendo non solo le vittime potenziali, ma anche familiari, vicini e cittadini.

L'assessore Cosentino: «La prevenzione deve arrivare in tutti i quartieri»

Nel corso dell'evento l'assessore alle Politiche Sociali, Maria Lucia Cosentino, ha sottolineato come la risposta della cittadinanza abbia confermato la necessità di promuovere iniziative di questo tipo.

L'assessore ha evidenziato che le truffe agli anziani non provocano soltanto un danno economico, ma incidono profondamente sulla dignità delle persone e sul loro senso di sicurezza. Per questo motivo il progetto punta a trasformare gli anziani in protagonisti di un percorso di consapevolezza, offrendo strumenti concreti per riconoscere i tentativi di raggiro e reagire correttamente.

Infine ha ringraziato Kroton Community, UPMED, le Forze dell'Ordine e tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa, annunciando che "Non ci casco!" non resterà un appuntamento isolato: il progetto diventerà infatti itinerante, raggiungendo progressivamente i diversi quartieri della città di Crotone per coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini.