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West Nile, Catanzaro intensifica la prevenzione: disinfestazione già attiva dopo il caso rilevato a Borgia

Il Comune rassicura i cittadini: il piano di contrasto alle zanzare è già operativo, monitoraggio costante e massima collaborazione con le autorità sanitarie

Catanzaro rafforza le misure di prevenzione contro il virus West Nile

Il Comune di Catanzaro rassicura la cittadinanza dopo il ritrovamento di una zanzara positiva al virus West Nile nella vicina frazione di Roccelletta di Borgia, confermando che gli interventi di disinfestazione sono già in corso su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione precisa che le operazioni non rappresentano una risposta emergenziale, ma fanno parte del programma ordinario di prevenzione e controllo degli insetti vettori, pianificato da tempo e già avviato nelle settimane precedenti. Le attività proseguiranno secondo il calendario stabilito e potranno essere ulteriormente potenziate qualora le autorità sanitarie dovessero ritenerlo necessario.

Disinfestazione già programmata e monitoraggio costante

Secondo quanto comunicato dal Comune, il piano di disinfestazione contro le zanzare prosegue regolarmente nell'ambito delle azioni preventive predisposte dall'Amministrazione comunale.

Il ritrovamento dell'insetto infetto in un Comune confinante rappresenta un elemento che conferma l'importanza delle misure già adottate nel capoluogo calabrese. Per questo motivo resta alta l'attenzione attraverso un costante monitoraggio del territorio e una stretta collaborazione con gli enti sanitari competenti, chiamati a valutare l'evoluzione della situazione epidemiologica.

L'obiettivo è intervenire tempestivamente per limitare la presenza delle zanzare, principale vettore della malattia, riducendo così il rischio di diffusione del virus.

Convocata la riunione dei sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale

Tra le iniziative istituzionali previste, nella mattinata del 16 luglio, alle ore 10:30, il Comune di Catanzaro, in qualità di ente capofila, ospiterà la riunione dei sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS).

L'incontro servirà a fare il punto sulla situazione, condividere le informazioni disponibili e coordinare le eventuali ulteriori azioni di prevenzione sul territorio, in raccordo con le autorità sanitarie.

Come si trasmette il virus West Nile

L'Amministrazione ricorda che il virus West Nile viene trasmesso esclusivamente attraverso la puntura di zanzare infette, che in precedenza hanno punto uccelli portatori del virus.

È importante sottolineare che non esiste trasmissione da persona a persona attraverso il contatto diretto, né tramite le normali relazioni quotidiane. Questo aspetto rappresenta uno degli elementi fondamentali per evitare allarmismi ingiustificati.

La maggior parte delle persone infette non sviluppa sintomi oppure manifesta disturbi lievi come febbre, mal di testa e stanchezza. Solo in una ridotta percentuale di casi, soprattutto tra anziani e soggetti fragili, possono verificarsi complicanze neurologiche che richiedono assistenza medica.

Le raccomandazioni ai cittadini

Il Comune invita la popolazione a continuare ad adottare alcune semplici ma efficaci misure di prevenzione per limitare la proliferazione delle zanzare, tra cui:

eliminare i ristagni d'acqua in giardini, balconi e cortili;

svuotare periodicamente sottovasi e contenitori;

utilizzare repellenti e zanzariere nelle ore di maggiore attività degli insetti;

mantenere pulite aree verdi e spazi esterni.

La collaborazione dei cittadini rappresenta infatti un elemento fondamentale per rendere più efficace il piano di prevenzione attuato dall'Amministrazione.

Il Comune assicura aggiornamenti costanti

L'Amministrazione comunale conferma che continuerà a seguire con la massima attenzione l'evolversi della situazione relativa al West Nile, garantendo la prosecuzione degli interventi di disinfestazione, il costante monitoraggio del territorio e una tempestiva informazione alla cittadinanza in caso di nuovi sviluppi.

L'obiettivo resta quello di tutelare la salute pubblica attraverso un'azione preventiva coordinata con gli organismi sanitari competenti, mantenendo alta l'attenzione senza alimentare inutili allarmismi.