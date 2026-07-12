Sinner nella storia: rimonta Zverev e conquista il secondo Wimbledon consecutivo

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Sinner entra nella leggenda: rimonta Zverev e conquista il secondo Wimbledon consecutivo.

Il numero uno del mondo difende il titolo sull'erba di Londra battendo Alexander Zverev in quattro set. È il quinto Slam della carriera e nella premiazione rende omaggio all'avversario, al suo team e al pubblico di Wimbledon

Jannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis italiano. Sul prestigioso Centre Court dell'All England Club, il campione altoatesino conquista Wimbledon 2026, superando in finale Alexander Zverev con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4.

Una vittoria costruita con carattere, qualità e sangue freddo, arrivata dopo una rimonta straordinaria che gli consente di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e di mettere in bacheca il quinto torneo del Grande Slam della carriera.

Con questo successo, Sinner conferma ancora una volta di essere il punto di riferimento del tennis mondiale e uno dei più grandi campioni dello sport italiano.

Una finale degna del numero uno del mondo.

L'ultimo atto di Wimbledon 2026 ha messo di fronte i primi due protagonisti del circuito ATP.

Da una parte Jannik Sinner, leader del ranking mondiale e campione in carica. Dall'altra Alexander Zverev, protagonista di una stagione in costante crescita e tornato stabilmente ai vertici del tennis internazionale.

Il primo set è stato dominato dai servizi. Nessuno dei due ha concesso il break e il parziale si è deciso soltanto al tie-break, dove il tedesco ha sfruttato al meglio le occasioni conquistando il vantaggio.

Sembrava l'inizio di una finale tutta in salita per l'azzurro, ma Sinner ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile forza mentale.

La reazione del campione: il secondo set cambia la partita.

Nel secondo parziale il livello è rimasto altissimo.

Entrambi hanno continuato a servire con grande efficacia, ma nei momenti decisivi è emersa la qualità del numero uno del mondo.

Nel tie-break Sinner ha cambiato marcia, imponendosi con autorità e riportando il match in perfetta parità.

È stato il punto di svolta dell'incontro.

Da quel momento il campione italiano ha iniziato a leggere meglio il servizio del tedesco, aumentando l'intensità negli scambi e costringendo Zverev a giocare sempre un colpo in più.

Il primo break dopo quasi tre ore decide la finale.

Per oltre due ore e mezza nessuno dei due era riuscito a strappare il servizio all'avversario.

Il primo break della partita è arrivato soltanto nell'ottavo gioco del terzo set.

Sinner ha approfittato di un piccolo calo del tedesco, trovando una serie di risposte profonde e accelerazioni che hanno finalmente spezzato l'equilibrio.

Quel break si è rivelato decisivo.

L'azzurro ha poi chiuso il parziale 6-3, prendendo definitivamente il controllo della finale.

Il quarto set consacra ancora Sinner re di Wimbledon.

Nel quarto set Zverev ha provato a restare agganciato all'incontro, ma Sinner ha continuato a servire con precisione e ad aggredire ogni seconda palla del tedesco.

Il break decisivo è arrivato nel settimo game.

Sul 5-4, chiamato a servire per il titolo, il numero uno del mondo non ha tremato.

Dopo aver superato un delicato 15-30, ha conquistato il match point con una spettacolare controsmorzata e ha chiuso la finale con un diritto vincente, alzando le braccia al cielo davanti al pubblico del Centre Court.

Per Sinner è il secondo Wimbledon consecutivo, un'impresa riuscita soltanto ai grandissimi campioni dell'era moderna.

Le parole di Sinner: "Sasha, sono sicuro che vincerai uno Slam"

Durante la cerimonia di premiazione, il campione italiano ha scelto di dedicare le sue prime parole allo sconfitto.

Con grande eleganza, Sinner ha voluto rendere omaggio ad Alexander Zverev, riconoscendo il valore dell'avversario.

"Sasha, voglio iniziare facendo i complimenti a te, al tuo team e alla tua famiglia. Vincere Wimbledon è incredibile, ma so quanto desideri conquistare uno Slam. Sono sicuro che ci riuscirai. So anche che il tuo obiettivo è diventare numero uno del mondo e sei davvero molto vicino."

Parole accolte dagli applausi del pubblico londinese, che hanno confermato ancora una volta il grande rispetto reciproco tra i due protagonisti della finale.

"Mi hai fatto lavorare tantissimo per vincere".

Sinner ha poi sottolineato quanto sia stata difficile la sfida.

"Mi hai fatto lavorare davvero tantissimo per ottenere questa vittoria. È stata una finale bellissima. Il tennis si gioca in due e credo che entrambi abbiamo dato tutto quello che avevamo."

L'azzurro ha evidenziato come il livello espresso da entrambi abbia contribuito a rendere la finale uno degli incontri più spettacolari dell'edizione 2026 dei Championships.

Il grazie al team: "Eravamo preparati al meglio".

Una parte importante del discorso è stata dedicata allo staff che lo accompagna ogni giorno.

"Abbiamo iniziato benissimo la partita. Eravamo preparati al meglio. Voglio ringraziare tutto il mio team e tutte le persone che lavorano con me. Essere un tennista a questo livello non è facile e senza di loro tutto questo non sarebbe possibile."

Un pensiero rivolto a Simone Vagnozzi, Darren Cahill e a tutto il gruppo che negli ultimi anni ha accompagnato la crescita del numero uno del mondo.

"Wimbledon è il posto più bello dove giocare a tennis".

Tra i momenti più emozionanti del suo intervento, Sinner ha raccontato cosa significa disputare una finale sul Centrale di Wimbledon.

"Onestamente non esiste un posto migliore dove giocare a tennis. La domenica mattina, quando ti svegli sapendo che giocherai la finale di Wimbledon, senti una tensione speciale. Non sai quante altre occasioni avrai nella vita, per questo non bisogna mai dare nulla per scontato."

Un messaggio che ha emozionato il pubblico presente sugli spalti.

L'abbraccio al pubblico e il ringraziamento ai raccattapalle.

Il campione italiano ha poi voluto condividere il successo con tutto il pubblico londinese.

"Sono state due settimane bellissime. Il pubblico mi ha regalato alcune delle emozioni più grandi che un tennista possa provare."

Infine un pensiero speciale ai raccattapalle e a tutto il personale dell'organizzazione.

"Voglio ringraziare i raccattapalle e tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Rendete la nostra vita in campo molto più semplice. Grazie davvero a tutti."

Il quinto Slam e un posto nella storia del tennis.

Con il trionfo ai Championships 2026, Jannik Sinner conquista il quinto titolo del Grande Slam della carriera e diventa uno dei pochissimi giocatori dell'era Open capaci di vincere due Wimbledon consecutivi.

Il numero uno del mondo conferma il proprio dominio sul circuito ATP e consolida una rivalità con Zverev destinata a segnare i prossimi anni del tennis internazionale.

A soli 24 anni, il campione italiano continua ad arricchire un palmarès già straordinario e dimostra, ancora una volta, di possedere tutte le qualità dei grandi fuoriclasse: talento, continuità, umiltà e una forza mentale che nei momenti decisivi fa sempre la differenza.