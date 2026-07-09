Bovalino: attesa per il “Wine Park Fest Bovalino 2026”.

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Due serate tra vino calabrese, sapori autentici, musica e divertimento per tutta la famiglia.

L'11 e il 12 luglio il Parco dei Diritti dei Bambini diventa il cuore dell'enogastronomia calabrese con degustazioni, spettacoli dal vivo, area food e intrattenimento dedicato a grandi e piccoli.

L'estate di Bovalino si arricchisce di un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. L'11 e 12 luglio 2026, il “Parco dei Diritti dei Bambini” ospiterà il Wine Park Fest, una manifestazione che unisce vino calabrese, gastronomia, musica e convivialità, trasformando il parco in un luogo d'incontro aperto a residenti, turisti e appassionati del buon bere. L'evento nasce con l'obiettivo di promuovere le migliori produzioni enologiche regionali e far conoscere la ricchezza del patrimonio agroalimentare della Calabria, offrendo un'esperienza che va ben oltre la semplice degustazione.

Per tale scopo, il Wine Park Fest -organizzato da A.N.A.S.-Associazione di Azione Sociale-, celebra le eccellenze del territorio calabrese con la partecipazione del Comune di Bovalino; il Wine Park Fest rappresenta un'importante occasione di promozione turistica e culturale che arricchisce ancor più l’offerta estiva programmata dall’Ente in collaborazione le tante associazioni di volontariato e commerciali del territorio.

Per due serate consecutive, i visitatori potranno incontrare le cantine calabresi selezionate, conoscere i produttori e degustare vini che raccontano la storia, la tradizione e l'identità dei diversi territori della regione. Ad accompagnare ogni calice ci saranno specialità gastronomiche preparate nell'area food, pensate per esaltare gli aromi e i profumi delle produzioni vinicole locali.

L'iniziativa punta a valorizzare il legame tra vino, tradizioni, cultura e sviluppo del territorio, promuovendo un modello di turismo esperienziale sempre più apprezzato. Le degustazioni saranno guidate con personale delle cantine calabresi e i sommelier AIS Calabria. Tra i punti di forza della manifestazione ci saranno i percorsi di degustazione dedicati ai migliori vini regionali. Le cantine del territorio presenteranno le proprie etichette accompagnate dai sommelier di AIS Calabria, che guideranno il pubblico alla scoperta delle caratteristiche organolettiche dei vini, delle tecniche di produzione e degli abbinamenti con i prodotti tipici calabresi. Un viaggio tra profumi, sapori e tradizioni che permetterà ai visitatori di conoscere più da vicino una delle produzioni di maggiore qualità della regione. A tutto ciò si affianca la musica dal vivo, DJ set e spettacolo previsto nelle due serate.

In particolare, venerdì 11 luglio salirà sul palco la Mirror Quartet Band, mentre sabato 12 luglio sarà la volta di Rocco al Quadrato, con due concerti pensati per accompagnare il pubblico durante la serata. Al termine delle esibizioni, spazio al divertimento con il DJ set di Valentina Cordì, che animerà entrambe le serate fino a tarda sera. Ma c’è di più perché l’evento è pensato anche per i bambini e le famiglie. Infatti, l'organizzazione ha previsto un'ampia area kids con animazione, gonfiabili e personaggi dedicati ai più piccoli, consentendo alle famiglie di vivere l'evento in totale serenità. Questa scelta rende la manifestazione inclusiva e adatta a tutte le età, trasformandola in un momento di aggregazione per l'intera comunità.

Programma del Wine Park Fest 2026:

Venerdì 11 luglio

Apertura stand alle ore 19:00

Degustazioni nelle cantine calabresi

Area food e show cooking

Area bambini con animazione

Concerto della Mirror Quartet Band

DJ Set di Valentina Cordì

Sabato 12 luglio

Apertura stand alle ore 19:00

Degustazioni guidate

Area food

Intrattenimento per bambini

Live di Rocco al Quadrato

DJ Set di Valentina Cordì

Con il Wine Park Fest 2026, Bovalino conferma la propria vocazione ad ospitare eventi capaci di valorizzare il territorio, promuovere le eccellenze locali e offrire occasioni di incontro tra cultura, turismo ed enogastronomia. Le due serate dell'11 e 12 luglio rappresentano un'opportunità per scoprire il meglio del vino calabrese, degustare prodotti tipici, ascoltare buona musica e vivere un'esperienza all'insegna della convivialità in uno dei luoghi simbolo della cittadina.

Per aggiornamenti sul programma e sulle iniziative è possibile consultare la pagina ufficiale del Wine Park Fest e i canali informativi dedicati alla promozione del turismo in Calabria.