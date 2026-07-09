Meteo Italia, anticiclone africano protagonista: caldo intenso, temporali in arrivo e nuova ondata di calore al Centro-Sud

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Weekend tra sole, afa e temporali: l'alta pressione domina ma non mancheranno fenomeni intensi al Nord. Ecco le previsioni e le aree in allerta

L'anticiclone africano continua a dominare la scena meteorologica sull'Italia, garantendo giornate prevalentemente soleggiate ma accompagnate da temperature molto elevate. Nei prossimi giorni il caldo resterà intenso su gran parte della Penisola, con valori che in alcune aree potranno sfiorare o superare i 40°C.

Non mancheranno però alcuni momenti di instabilità. Tra venerdì e sabato, infatti, infiltrazioni di aria più fresca in quota favoriranno la formazione di temporali, localmente anche forti, soprattutto sulle regioni settentrionali. Successivamente l'alta pressione tornerà rapidamente a rafforzarsi, riportando condizioni di tempo stabile e un ulteriore aumento delle temperature.

L'anticiclone africano mantiene l'Italia nella morsa del caldo

La vasta area di alta pressione subtropicale che interessa il Mediterraneo continua ad alimentare l'arrivo di masse d'aria molto calde provenienti dal Nord Africa.

Questo scenario garantisce:

sole prevalente su gran parte del Paese;

su gran parte del Paese; temperature ben oltre le medie stagionali ;

; umidità elevata con conseguente aumento della sensazione di afa;

temporali pomeridiani limitati principalmente alle zone montuose.

Le aree interne del Centro-Sud saranno tra quelle maggiormente interessate dal caldo intenso, mentre lungo le coste le brezze marine riusciranno solo in parte ad attenuare le temperature percepite.

Weekend con una parentesi di maltempo al Nord

La novità più significativa riguarda il fine settimana.

Tra venerdì e sabato una modesta infiltrazione di aria più fresca in quota interesserà il Nord Italia, interrompendo temporaneamente la stabilità atmosferica.

Sabato attesi temporali anche intensi

La giornata di sabato vedrà un progressivo aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali.

I fenomeni interesseranno inizialmente:

Triveneto ;

; Alpi e Prealpi ;

; successivamente anche parte della Val Padana ;

; locali rovesci potranno raggiungere gli Appennini settentrionali.

I contrasti tra il caldo accumulato al suolo e l'aria più fresca in quota potranno favorire la formazione di temporali di forte intensità, accompagnati da:

raffiche di vento ;

; grandinate locali ;

; intensa attività elettrica.

Al Centro-Sud, invece, il tempo resterà generalmente stabile e soleggiato.

Domenica torna il sole e riparte il caldo

La fase instabile sarà comunque molto breve.

Già da domenica l'alta pressione tornerà a rafforzarsi, riportando condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte dell'Italia.

Soltanto le aree alpine e alcuni settori appenninici potranno assistere alla formazione di isolati temporali pomeridiani, fenomeni tipici della stagione estiva destinati a rimanere confinati alle zone montuose.

Temperature in aumento: Sardegna oltre i 41°C

L'aspetto più rilevante sarà ancora una volta rappresentato dal caldo estremo.

Le temperature torneranno ad aumentare soprattutto al Centro-Sud, mentre la situazione più critica riguarderà la Sardegna, dove nelle zone interne si potranno raggiungere e localmente superare i 41°C.

Anche molte città italiane registreranno valori superiori ai 35-38°C, con un elevato disagio fisico dovuto all'afa.

Gli esperti prevedono inoltre che la prossima settimana l'ondata di calore possa intensificarsi ulteriormente nelle regioni centro-meridionali.

Allerta meteo della Protezione Civile: temporali su cinque regioni

Parallelamente al caldo, il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di giovedì 9 luglio.

Le previsioni indicano lo sviluppo di temporali, anche di forte intensità, accompagnati da:

piogge intense ;

; raffiche di vento ;

; locali grandinate ;

; frequente attività elettrica.

Allerta gialla per rischio temporali

È stata diramata allerta gialla per diversi territori di:

Lazio

Abruzzo

Molise

Basilicata

Calabria

In Calabria l'allerta riguarda numerose aree sia del versante tirrenico sia di quello jonico, dove sono possibili criticità legate ai temporali, al rischio idrogeologico e al rischio idraulico.

Le aree della Calabria interessate dall'allerta

Per la Calabria è prevista allerta gialla nelle seguenti zone:

Versante Jonico Settentrionale

Versante Jonico Centro-settentrionale

Versante Jonico Centro-meridionale

Versante Tirrenico Settentrionale

Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Versante Tirrenico Centro-meridionale

Le autorità raccomandano particolare prudenza nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni temporaleschi, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua, vallate e zone soggette a possibili allagamenti.

Prossima settimana ancora più calda

Le ultime elaborazioni meteorologiche indicano che la nuova settimana potrebbe essere caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone africano.

Se questa tendenza verrà confermata, il Centro-Sud sarà interessato da una nuova e intensa ondata di calore, con temperature diffusamente superiori alle medie del periodo e condizioni di afa persistente.

Sarà quindi importante seguire i prossimi aggiornamenti, poiché eventuali variazioni nella posizione dell'alta pressione potrebbero modificare la distribuzione del caldo e dei temporali.

Caldo intenso in città: consigli utili per proteggersi

Le temperature elevate possono rappresentare un rischio soprattutto durante le ore più calde della giornata. Per questo è consigliabile adottare alcune semplici precauzioni.

Per gli anziani

Bere acqua frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete.

Evitare di uscire tra le 11:00 e le 18:00 .

. Mantenere gli ambienti freschi e ben ventilati.

Prestare attenzione a eventuali sintomi come debolezza, vertigini o confusione.

Per le donne

Indossare abiti leggeri e di colore chiaro.

Proteggersi con cappello e occhiali da sole.

Evitare attività fisiche intense nelle ore più calde.

Mantenere una corretta idratazione durante tutta la giornata.

Per i bambini

Far bere spesso acqua.

Preferire giochi all'ombra o in ambienti climatizzati.

Applicare una protezione solare adeguata e far indossare un cappellino.

Non lasciare mai i bambini all'interno dell'automobile, nemmeno per pochi minuti.

Per i neonati

Offrire latte o poppate con maggiore frequenza, secondo le indicazioni del pediatra.

Vestirli con indumenti in cotone leggero.

Evitare l'esposizione diretta al sole.

Controllare frequentemente che non manifestino segni di disidratazione o surriscaldamento.

Con l'arrivo di una nuova fase di caldo intenso, seguire queste semplici indicazioni può contribuire a ridurre i rischi per la salute, soprattutto per le categorie più fragili.