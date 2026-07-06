Sinner vola ai quarti di Wimbledon: battuto Mochizuki in tre set, ora c'è Struff

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Il numero uno del mondo supera un brillante Shintaro Mochizuki e conquista il 15° quarto di finale Slam. Martedì sfida al tedesco Jan-Lennard Struff per un posto in semifinale.

Jannik Sinner continua il suo cammino a Wimbledon e conquista con autorità l'accesso ai quarti di finale. Sul prestigioso Centre Court, il numero uno del ranking mondiale supera il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-3, 7-6(0), 6-3, al termine di una partita intensa e spettacolare durata 2 ore e 24 minuti.

Nonostante un avversario brillante, capace di mettere in mostra un tennis aggressivo e ricco di discese a rete, l'azzurro ha saputo gestire i momenti più delicati dell'incontro senza concedere nemmeno un set. Ora sulla strada di Sinner ci sarà il tedesco Jan-Lennard Struff, approdato ai quarti dopo il ritiro di Hubert Hurkacz.

Sinner solido, ma con margini di crescita

Il successo conferma ancora una volta la straordinaria continuità del campione italiano, che raggiunge il 15° quarto di finale in un torneo del Grande Slam, un dato che certifica la sua ormai consolidata presenza ai vertici del tennis mondiale.

Pur non offrendo ancora la sua versione migliore, soprattutto con il diritto, colpo che continua a richiedere qualche aggiustamento tecnico, Sinner ha mostrato grande maturità tattica e mentale. Nei momenti decisivi della partita è sempre riuscito ad alzare il livello del proprio gioco.

Molto positivo il rendimento al servizio:

15 ace

71% di prime palle in campo

82% di punti vinti con la prima

Numeri che hanno compensato un bilancio ancora migliorabile negli scambi, con 44 vincenti e 33 errori non forzati.

Mochizuki sorprende con il suo tennis offensivo

Il giapponese, numero 151 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha confermato le ottime impressioni destate nei turni precedenti. Dopo aver dichiarato alla vigilia che "Sinner probabilmente mi distruggerà", Mochizuki ha invece disputato una partita di altissimo livello, mettendo spesso in difficoltà il numero uno del mondo.

Il suo stile di gioco, fatto di continui serve and volley, accelerazioni improvvise e frequenti attacchi alla rete, ha costretto Sinner a rimanere costantemente concentrato.

Primo set: Sinner colpisce nei momenti giusti

L'inizio del match non è semplice per l'azzurro, costretto subito ad annullare una palla break nel primo turno di servizio.

Superato il momento di difficoltà, però, Sinner cambia marcia: conquista il break grazie a uno splendido rovescio lungolinea e prende il controllo del set.

Un secondo break nel nono gioco chiude il parziale sul 6-3 dopo appena 33 minuti.

Secondo set equilibrato e deciso dal tie-break perfetto

Il secondo parziale è sicuramente il più combattuto dell'incontro.

Mochizuki alza ulteriormente il livello, difende con grande qualità e salva diverse palle break, costringendo Sinner a lunghi scambi e game molto combattuti.

Sul 4-4 arriva anche una curiosa interruzione: il campione italiano lamenta una visibilità insufficiente sul Centre Court e chiede la chiusura del tetto. Dopo circa dieci minuti di sospensione, il match riprende in condizioni indoor.

Il set si decide inevitabilmente al tie-break, dove emerge tutta la superiorità del numero uno del mondo: 7-0, senza concedere neppure un punto al giapponese.

Terzo set: il numero uno chiude i conti

Con due set di vantaggio, Sinner aumenta ulteriormente l'intensità.

Ottiene subito il break, ma deve comunque fronteggiare la reazione del giapponese, salvando tre delicate palle del controbreak.

Nel finale continua a spingere con aggressività, arrivando persino a tuffarsi per recuperare una palla particolarmente difficile, senza conseguenze fisiche.

Sul 5-3, al primo match point, arriva il diritto vincente che mette fine all'incontro e consegna a Sinner un'altra importante vittoria a Wimbledon.

Martedì sfida a Struff per un posto in semifinale

Nei quarti di finale di Wimbledon, Jannik Sinner affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, che a 36 anni ha raggiunto per la prima volta in carriera questo traguardo nello Slam londinese.

Sarà una sfida particolare: Struff è uno specialista dell'erba, dotato di un servizio molto potente e di un gioco offensivo che potrebbe mettere alla prova l'azzurro.

Per Sinner, però, l'obiettivo resta chiaro: conquistare la semifinale e proseguire la corsa verso il titolo di Wimbledon, il torneo più prestigioso del tennis mondiale.