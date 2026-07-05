Catanzaro, tragedia sulla spiaggia di Giovino: donna muore dopo un malore in mare

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Momenti drammatici sul litorale catanzarese: inutili i soccorsi prestati dai bagnanti e dal personale sanitario

Una giornata di mare si è trasformata in una tragedia sul litorale di Giovino, a Catanzaro, dove una donna è morta dopo essere stata colpita da un improvviso malore mentre si trovava in acqua.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio e ha suscitato profonda commozione tra i numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia, che hanno assistito ai concitati momenti dei soccorsi.

Malore improvviso in mare: immediato l'intervento dei presenti

Secondo le prime informazioni disponibili, la donna avrebbe accusato un malore improvviso mentre si trovava in mare. Alcuni bagnanti si sono accorti immediatamente della situazione di difficoltà e sono intervenuti per riportarla rapidamente a riva.

Una volta sulla spiaggia sono state avviate le manovre di primo soccorso, nel tentativo di mantenerla in vita in attesa dell'arrivo dei sanitari.

Inutili i tentativi di rianimazione

Pochi minuti dopo è giunta sul posto un'ambulanza del servizio di emergenza sanitaria. Il personale medico ha proseguito a lungo le manovre di rianimazione e i tentativi di stabilizzazione, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano.

Secondo quanto appreso, la donna è deceduta nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori.

Dolore e sgomento sulla spiaggia di Giovino

La vicenda ha profondamente colpito le persone presenti sul litorale di Giovino, una delle spiagge più frequentate di Catanzaro, soprattutto durante la stagione estiva. L'episodio ha richiamato l'attenzione di numerosi bagnanti, rimasti sconvolti dall'accaduto.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima né ulteriori dettagli sulle cause del malore, che saranno chiarite dagli accertamenti di competenza.

La redazione esprime le più sincere condoglianze ai familiari della donna.