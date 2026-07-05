Violento impatto sulla SS106 nel Catanzarese: cinque feriti, uno è in gravi condizioni

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Violento scontro nella notte lungo la Statale 106 nel territorio di Borgia. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118 e forze dell'ordine per i soccorsi e la messa in sicurezza dell'arteria.

Grave incidente nella notte sulla SS106 a Borgia

Un nuovo incidente stradale sulla SS106 si è verificato nelle prime ore della notte nel Catanzarese, causando il ferimento di cinque persone e la temporanea chiusura della principale arteria stradale ionica.

L'allarme è scattato intorno alle 2:20, quando le squadre dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Soverato, sono intervenute nel territorio comunale di Borgia, all'altezza del chilometro 180 della Strada Statale 106, su richiesta del personale sanitario del 118.

Tre auto coinvolte nello scontro

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio degli organi competenti, il sinistro stradale ha coinvolto tre autovetture: una Volkswagen Passat, un'Audi e una Fiat 600.

A bordo dei mezzi viaggiavano complessivamente sette persone. Il bilancio dell'incidente è di cinque feriti, uno dei quali avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 avevano già provveduto a estrarre gli occupanti rimasti coinvolti nell'impatto e ad avviare il trasferimento dei feriti verso le strutture ospedaliere della zona, dove sono stati affidati alle cure dei medici.

Vigili del Fuoco al lavoro per mettere in sicurezza la SS106

Conclusa la fase di soccorso alle persone, i Vigili del Fuoco hanno effettuato tutte le operazioni necessarie per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell'area interessata, eliminando ogni potenziale rischio per la circolazione.

L'intervento si è reso indispensabile per consentire il successivo ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la carreggiata.

Strada temporaneamente chiusa e traffico ripristinato

Per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, la SS106 è stata temporaneamente chiusa al traffico.

La circolazione è stata riaperta soltanto al termine delle attività di emergenza, concluse intorno alle 5:00 del mattino.

Le cause dell'incidente sulla Statale 106 sono attualmente in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dello scontro.