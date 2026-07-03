Ardore: Gianfranco Sorbara rieletto presidente. l'Academy Ardore apre la stagione 2026/27 tra sport, giovani e nuovi obiettivi.

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La nuova dirigenza dell'Ardore guarda al futuro: crescita societaria, valorizzazione del territorio e attenzione ai più piccoli

Nel corso di una partecipata assemblea direttiva che si è svolta ieri sera ad Ardore presso il Red Cristal, noto locale del posto, l'Academy Ardore ha inaugurato ufficialmente la nuova stagione 2026/27. Entusiasmo, programmazione e una visione rivolta al futuro, sono state queste le principali tematiche affrontate e discusse. L’ordine del giorno prevedeva: 1. comunicazioni del presidente (approvazione del bilancio preventivo stagione 2026/27); 2. Opzioni attuali campionato 2026/27 (acquisizione nuovi soci); 3. Staff tecnico stagione 2026/27 (organizzazione e nuovo organigramma); 4. Varie ed eventuali.

Dopo la partecipata riunione pubblica che ha coinvolto cittadini, sportivi e sostenitori della società, è stato presentato, ieri, il nuovo organigramma dirigenziale guidato ancora dal riconfermato Presidente Gianfranco Sorbara, pronto a dare continuità al progetto sportivo e sociale del club. Dalla riunione è emerso il seguente nuovo organigramma: Presidente e responsabile ufficio stampa, Gianfranco Sorbara; Vice Presidente, Domenico Castelvetere; Segretario, Francesco Patea; Direttore Generale, Antonio Careri; Responsabile amministrativo, Salvino Marando; Direttore tecnico, Andrea Alessi; Responsabile settore giovanile, Roberto Marando; Direttore sportivo, Salvatore Muscatello; Responsabile marketing, Bruno Romeo; Social media manager, Rodolfo Italiano; Dirigente accompagnatore, Domenico Zangara.

Gianfranco Sorbara è ancora Presidente: una squadra unita per far crescere l'Academy Ardore. “Alla base del nuovo corso c'è un gruppo formato prima di tutto da amici che hanno scelto di mettere a disposizione tempo, competenze e passione per sostenere la crescita della nostra squadra. Un impegno serio e costante che va oltre il calcio e che punta a rafforzare il ruolo della società come punto di riferimento per il territorio. La dirigenza rappresenta il primo passo di un percorso destinato ad ampliarsi nei prossimi mesi. L'obiettivo è coinvolgere nuove figure capaci di apportare qualità, esperienza e competenze organizzative, rendendo la società sempre più solida sotto ogni aspetto”

Gli obiettivi della stagione 2026/27. La nuova stagione sarà caratterizzata da una programmazione chiara e da traguardi ben definiti. Tra gli obiettivi principali figurano: consolidare ancor più la struttura societaria; definire nel suo complesso l’intero staff tecnico; costruire un gruppo squadra competitivo che migliori, possibilmente, i più che positivi risultati conseguiti nella stagione passata; rafforzare maggiormente il legame con il territorio; avvicinare i più piccoli al calcio, promuovendo i valori dello sport e della crescita educativa. La società vuole infatti investire sul settore giovanile, offrendo ai bambini e ai ragazzi un ambiente sano dove praticare sport, socializzare e sviluppare i valori del rispetto reciproco, del sacrificio e del gioco di squadra.

Lo stadio di Contrada Vescovado al centro del progetto sportivo. Uno dei punti di riferimento della nuova stagione sarà lo stadio di Contrada Vescovado, destinato a diventare sempre più un luogo di incontro per famiglie, appassionati e giovani calciatori. Su questo fronte si punta molto sulle attività infrastrutturali che l’amministrazione comunale potrà mettere in campo per apportare le migliorie necessarie e per cercare di superare gli ostacoli che l’anno passato non hanno consentito ai tanti tifosi di frequentare lo stadio. Da parte della società c'è l'intenzione di contribuire per trasformare l'impianto in uno spazio vivo, capace di accogliere eventi, allenamenti e attività dedicate ai ragazzi, contribuendo alla crescita dell'intero movimento calcistico locale.

Una stagione che guarda al futuro. Con la conferma di Gianfranco Sorbara alla carica di presidente, l'Academy Ardore apre la stagione 2026/27 con entusiasmo e ambizione. La società punta a costruire un progetto ancora più duraturo che unisca risultati sportivi, partecipazione della comunità e formazione delle nuove generazioni. L'auspicio è quello di coinvolgere sempre più cittadini, sportivi e famiglie, facendo dell'Academy Ardore un simbolo di aggregazione e di crescita per tutto il territorio.