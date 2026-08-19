Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 19 agosto 2026

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IL TENNISTAVOLO ISOLANO TRACCIA LA ROTTA: DIRAMATI CALENDARI E REGOLE PER LA STAGIONE 2026/27

Con la pubblicazione delle date ufficiali e delle nuove norme per i campionati a squadre, il movimento sardo conosce l'itinerario del prossimo anno agonistico. Dietro questo monumentale incastro di date e commi c'è un lungo lavoro estivo fatto di sole, sudore e si spera anche un po' di rigenerante salsedine da parte di tutto l'entourage del presidente Simone Carrucciu. I consiglieri e i componenti delle commissioni regionali, sia individuali sia a squadre, hanno operato in una vera e propria cabina di regia collettiva. Questo sforzo d'equipe, frutto di disamine approfondite e costruttivi confronti, è stato portato avanti con l'unico obiettivo di confezionare la miglior formula possibile da riservare al popolo della racchetta. L'auspicio è che club e tesserati accolgano i testi con la curiosità e l'attenzione che meritano. I canali ufficiali sono pienamente accessibili e una lettura preventiva dei dettagli permetterà a tutti di superare i dubbi iniziali, evitando i classici malintesi e garantendo la massima serenità al momento di scendere in campo.

LA RIVOLUZIONE DEL DOPPIO NEL CAMPIONATO A SQUADRE

La programmazione delle serie regionali si aprirà nel fine settimana del 10-11 ottobre 2026 con la prima giornata. Le compagini maschili testeranno subito la vera svolta dell'anno: il passaggio alla formula Miniswaythling con doppio. Come in passato si giocherà l'intera sequenza dei match, ma il computo sale a sette incontri complessivi e introduce un inedito sistema di punteggio. Le vittorie nette (dal 7-0 al 5-2) garantiranno tre punti in classifica, mentre i successi sul filo di lana per 4-3 assegneranno due punti a chi prevale, consentendo al club battuto di muovere la graduatoria guadagnando un punto.

Il mese di novembre richiederà polmoni d'acciaio, concentrando tre giornate consecutive, dalla terza alla quinta, in appena quindici giorni, mettendo a dura prova la tenuta fisica delle rose. Nello stesso periodo debutteranno i veterani della Serie C Master e andrà in scena il primo concentramento della Serie C Femminile, prima della sosta natalizia che scatterà dopo il settimo turno. Il girone di ritorno si aprirà il 16-17 gennaio 2027, traghettando il movimento lungo l'inverno fino all'ultimo verdetto della stagione regolare, fissato per il 17-18 aprile 2027.

Parallelamente, i capitani dovranno prestare massima cautela nella conduzione strategica della panchina, vigilando sulla titolarità degli atleti schierati e sulla regolarità delle sostituzioni, poiché l'inosservanza dei decreti sui passaggi di categoria espone al rischio di sanzioni o di sconfitte a tavolino. Una cura analoga sarà richiesta nella compilazione del referto, con la Commissione orientata a valorizzare la massima precisione formale. L'attenzione si concentrerà in particolare sulla apertura e chiusura del documento: è importante che figurino le firme dei capitani e il nome del Giudice Arbitro, riportato chiaramente dove richiesto, specie in basso quando lo si pretende in stampatello prima della firma vera e propria. Un occhio di riguardo andrà ovviamente alla sicurezza medica, con l'indicazione e la firma del responsabile del defibrillatore (DAE); per incentivare la massima attenzione su questo punto, l'omissione comporterà la sanzione di venti euro a carico del team ospitante, un invito a superare la fretta dell'ultimo minuto a tutela di tutti.

I termini per le iscrizioni online prevedono la scadenza del 4 settembre 2026 per le serie C2 e D1, data tassativa anche per i club di D2 che ambiscono al ripescaggio. Il 18 settembre chiuderà invece la finestra per le adesioni ordinarie a D2, C Femminile, Master e tornei giovanili.

TRE APPUNTAMENTI PARTICOLARI NEL CALENDARIO INDIVIDUALE

Per l'attività individuale, anche se il regolamento è in attesa di approvazione, la programmazione isolana include alcune manifestazioni tradizionali che presentano aspetti invitanti se confrontati alle solite gare di categoria, inserite come punti fermi del calendario. Tra questi si segnala il Trofeo Candelieri "Top 1" a Sassari, programmato a inizio settembre, la Coppa Muravera, tradizionale kermesse che unisce lo stage giovanile ai confronti sul campo, e poi il Trofeo Città di Norbello, fissato come sempre nella giornata festiva dell'8 dicembre. Da menzionare anche la vetrina internazionale del Sardinian Veterans Open ad Alghero, in calendario dal 7 al 9 maggio 2027.

LA MAPPA DELLE PROVE REGIONALI E DI CATEGORIA

A fare da contorno ai grandi eventi, le finestre utili per le prove regionali predeterminate di categoria e i titoli sardi seguiranno una scansione temporale precisa, divisa tra le due metà dell'anno sportivo. Il sipario si alzerà prestissimo, precisamente il 22-23 agosto 2026 con il primo Torneo Open ospitato a Nulvi. Il mese di settembre si confermerà molto intenso: dopo il fine settimana del 12-13 riservato alle categorie di base (quarta, quinta e sesta) e il weekend del 19-20 identificato come seconda finestra utile per i tornei Open (dove Nulvi si ripeterà), le giornate del 26-27 vedranno i riflettori spostarsi contemporaneamente sul primo Torneo Master e sul primo Torneo Paralimpico della stagione. Il cammino autunnale vedrà poi i tavoli regionali impegnati il 24-25 ottobre con il torneo predeterminato di quarta, quinta e sesta categoria, seguito il 31 ottobre e 1° novembre dal torneo giovanile regionale, per poi chiudere l'anno solare il 5-6 dicembre con il Torneo Regionale Promozionale.

Il nuovo anno si aprirà il 9-10 gennaio 2027 con l'assegnazione dei Campionati Sardi Giovanili, seguiti il 13-14 febbraio dai Campionati Sardi Paralimpici, mentre il weekend del 20-21 febbraio ospiterà le prove di qualificazione per ragazzi e senior. Il mese di marzo si concentrerà interamente sullo svolgimento dei Campionati Sardi di quinta e sesta categoria il 13-14, seguiti il fine settimana successivo dai Campionati Sardi di terza e quarta. I titoli regionali più ambiti verranno assegnati il 24-25 aprile con i Campionati Sardi Master e l'1-2 maggio con i Campionati Sardi Assoluti. Dopo la tradizionale Coppa Sardegna programmata il 15-16 maggio, la stagione vivrà il suo gran finale proprio a giugno, grazie a un trittico di Tornei Open regionali fissati consecutivamente nei fine settimana del 5-6, 12-13 e 19-20 giugno, anticipando la chiusura delle attività promozionali a fine mese.

IL DEBUTTO STAGIONALE AL PALAZZETTO DI NULVI

Le prime risposte sul campo arriveranno dal Palazzetto dello Sport di Nulvi, sede del 1° Torneo Open Sardegna in programma il 22 e 23 agosto 2026. La manifestazione, promossa dal Comitato Regionale FITeT Sardegna e organizzata sul territorio dall'ASD TT Santa Tecla Nulvi, aprirà ufficialmente le ostilità agonistiche nell'isola. Le ferie agostane incideranno inevitabilmente sull'affluenza dei partecipanti, ma l'evento resta il test ideale per riprendere il ritmo attraverso il palinsesto di gare ideato per coprire quattro diverse fasce di valore tecnico. Il programma prevede infatti il Singolo Open 6 e il Singolo Open 5 nella giornata di sabato, seguiti domenica dalle sfide riservate ai tabelloni del Singolo Open 4 e del Singolo Open 2. La direzione di questa prima tappa è stata affidata al giudice arbitro Daniele Vacca, proveniente da Sanluri.

(Nonsolofoto Cagliari)