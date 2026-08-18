Jova Summer Party a Catanzaro come prenotare parcheggio e navetta per Germaneto

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AMC ha attivato una piattaforma dedicata alla mobilità per il grande evento del 22 agosto 2026 alla Calabria Music Arena con quattro aree di sosta prezzi differenziati e collegamenti in navetta

In vista del Jova Summer Party a Catanzaro, in programma sabato 22 agosto 2026 alla Calabria Music Arena di Germaneto, è stato predisposto un sistema organizzato per facilitare l’arrivo degli spettatori. Attraverso la piattaforma realizzata da AMC S.p.A. è possibile controllare la disponibilità dei posti in tempo reale, confrontare le diverse aree e prenotare online parcheggio e navetta.

I cancelli dell’area dell’evento apriranno alle ore 12, mentre l’inizio del Jova Summer Party è indicato alle 16.30. Considerata l’elevata partecipazione prevista, scegliere e prenotare in anticipo la soluzione di mobilità più adatta può evitare attese e difficoltà negli spostamenti verso Germaneto.

Quattro parcheggi disponibili per il Jova Summer Party

Il piano predisposto per l’evento comprende quattro aree di sosta distribuite tra Germaneto e altre zone di Catanzaro. Le soluzioni possono essere confrontate in base al prezzo, alla distanza dalla Calabria Music Arena e alla presenza del servizio navetta.

Le aree indicate sulla piattaforma AMC sono:

Area Teti , in via Caprera 114, distante circa 8 chilometri dall’Arena e collegata con una navetta dal tempo di percorrenza stimato in 15 minuti

, in via Caprera 114, distante circa 8 chilometri dall’Arena e collegata con una navetta dal tempo di percorrenza stimato in 15 minuti Ente Fiera , in via Nazionale 6, distante circa 7 chilometri e servita da una navetta con un tragitto stimato di 12 minuti

, in via Nazionale 6, distante circa 7 chilometri e servita da una navetta con un tragitto stimato di 12 minuti Cittadella Regionale , in viale Europa 33, adiacente alla sede dell’evento e raggiungibile a piedi

, in viale Europa 33, adiacente alla sede dell’evento e raggiungibile a piedi Comalca, in viale Europa, distante circa 800 metri dalla Calabria Music Arena e raggiungibile a piedi in approssimativamente 10 minuti

La disponibilità residua viene aggiornata direttamente sul portale, consentendo agli utenti di verificare quanti posti siano ancora prenotabili prima di procedere con l’acquisto.

Prezzi dei parcheggi e servizio navetta

Il costo del solo parcheggio ad Area Teti è di 5 euro, ai quali si aggiungono 5 euro per il collegamento in navetta. Anche il parcheggio dell’Ente Fiera costa 5 euro, con ulteriori 5 euro per il servizio di trasporto.

Per le aree più vicine alla manifestazione, Cittadella Regionale e Comalca, la tariffa indicata è di 20 euro per automobile. In questi due casi non è necessario utilizzare la navetta, poiché la Calabria Music Arena può essere raggiunta a piedi.

Il biglietto del parcheggio è riferito al veicolo e non al numero di occupanti. La disponibilità e le condizioni riportate sul portale devono comunque essere controllate al momento della prenotazione, perché il numero dei posti può variare rapidamente.

Navette da Area Teti ed Ente Fiera

Chi sceglie una delle aree più distanti potrà raggiungere il luogo dell’evento utilizzando le navette AMC per il Jova Summer Party.

I collegamenti previsti sono:

Area Teti Calabria Music Arena , con partenza da via Caprera 114 e una percorrenza stimata di circa 15 minuti

, con partenza da via Caprera 114 e una percorrenza stimata di circa 15 minuti Ente Fiera Calabria Music Arena, con partenza da via Nazionale 6 e una percorrenza stimata di circa 12 minuti

Per ciascuna linea risultano programmate 56 corse. Il biglietto della navetta costa 5 euro a persona e comprende sia l’andata sia il ritorno.

Al termine della procedura di acquisto viene inviato tramite email un codice QR personale, che dovrà essere mostrato al momento della salita a bordo. Ogni passeggero deve quindi essere in possesso del proprio titolo di viaggio.

È possibile acquistare soltanto la navetta

Il servizio può essere utilizzato anche da chi dispone già di un parcheggio o non ha bisogno di prenotare un posto auto nelle aree ufficiali.

In questo caso è possibile acquistare esclusivamente il biglietto della navetta andata e ritorno, scegliendo come punto di partenza Area Teti oppure Ente Fiera. Anche per questa formula il costo indicato è di 5 euro a persona.

Prima dell’acquisto è opportuno consultare gli orari delle singole corse, così da individuare la partenza più compatibile con il proprio arrivo a Catanzaro.

Come prenotare parcheggio e navetta online

La prenotazione può essere effettuata attraverso la pagina AMC dedicata al Jova Summer Party. Il sistema permette di inserire la località di provenienza e confrontare le alternative disponibili considerando distanza, prezzo e collegamenti.

Dopo aver individuato l’area più adatta è necessario:

Selezionare il parcheggio desiderato Indicare il numero dei biglietti necessari Aggiungere la navetta se prevista Inserire i dati richiesti Completare il pagamento Conservare i codici QR ricevuti tramite email

Le informazioni sono disponibili anche attraverso i profili social ufficiali di AMC S.p.A., utilizzati dall’azienda per comunicare eventuali aggiornamenti organizzativi.

Organizzarsi in anticipo per raggiungere Germaneto

Il sistema di prenotazione punta a distribuire il traffico tra le diverse aree e a limitare la concentrazione dei veicoli nelle immediate vicinanze della Calabria Music Arena.

Per chi arriva da fuori Catanzaro, Area Teti ed Ente Fiera rappresentano le soluzioni collegate con navetta. Cittadella Regionale e Comalca sono invece indicate per chi preferisce parcheggiare più vicino e proseguire a piedi.

Data l’affluenza attesa per il Jova Summer Party del 22 agosto 2026, il consiglio è di non attendere il giorno dell’evento: la disponibilità viene aggiornata in tempo reale e alcune aree potrebbero esaurire i posti con largo anticipo. Clicca QUI per Sito ufficiale AMC