Velivolo disperso nel cosentino ricerche concentrate nell’area montana di Fuscaldo San Pietro di Fuscaldo e Scarcelli

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Le nuove verifiche sui segnali telefonici hanno ristretto il perimetro delle operazioni tra Fuscaldo San Pietro di Fuscaldo e Scarcelli

Proseguono anche oggi le ricerche del velivolo disperso nel Cosentino, con due persone a bordo. Le attività, coordinate dalla Prefettura di Cosenza, non hanno finora permesso di localizzare l’aeromobile, partito da Capo d’Orlando e diretto a Sibari.

Gli ultimi dati acquisiti attraverso l’analisi delle celle telefoniche hanno consentito di delimitare maggiormente la possibile zona di intervento. Le operazioni saranno concentrate soprattutto nell’area montana compresa tra Fuscaldo, San Pietro di Fuscaldo e la località Scarcelli.

Nuova riunione operativa in Prefettura

Nel corso della mattinata è prevista una riunione nella sede della Prefettura di Cosenza, convocata per fare il punto sull’andamento delle ricerche e fornire nuove indicazioni alle squadre impegnate.

L’obiettivo è coordinare in maniera ancora più precisa il lavoro delle diverse componenti operative, distribuendo uomini e mezzi nelle aree considerate maggiormente compatibili con gli elementi raccolti.

Alle attività partecipano Vigili del Fuoco, Aeronautica Militare, Capitaneria di Porto e Dipartimento della Protezione Civile, con il supporto degli altri enti coinvolti nel dispositivo di soccorso.

Analizzati i segnali delle celle telefoniche

Un contributo importante alla definizione del nuovo perimetro di ricerca è arrivato dagli accertamenti effettuati mediante la strumentazione IMSI Catcher.

Il sistema viene utilizzato per rilevare e analizzare i segnali collegati ai dispositivi mobili. L’elaborazione delle informazioni disponibili e la triangolazione delle celle telefoniche hanno permesso di orientare le verifiche verso una zona più circoscritta.

Le nuove indicazioni non rappresentano ancora una localizzazione certa del velivolo, ma costituiscono un elemento utile per concentrare le squadre nell’entroterra e nelle aree a monte del territorio di Fuscaldo.

Impiegati elicotteri droni e squadre specializzate

Il dispositivo di ricerca è stato progressivamente rafforzato con l’impiego di mezzi aerei, droni e personale specializzato. Nell’area è stato inviato l’elicottero Drago VF165 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Salerno, affiancato da un velivolo dell’Esercito.

È stato inoltre attivato un elicottero in configurazione SAR dell’Aeronautica Militare, destinato alle operazioni di ricerca e soccorso. Il controllo dall’alto viene integrato con il lavoro delle squadre presenti sul terreno.

Dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Campania è arrivato un Modulo Aeromobile a Pilotaggio Remoto, dotato di sistemi utili per svolgere ricognizioni nelle zone più difficili da raggiungere.

Alle operazioni partecipa anche il personale SAPR, specializzato nella conduzione dei droni, particolarmente utili per verificare pendii, valloni e aree caratterizzate da vegetazione fitta.

Supporto cartografico e georeferenziazione delle ricerche

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ha inviato unità TAS Topografia Applicata al Soccorso, incaricate di fornire supporto cartografico e di georeferenziare le aree già controllate.

Questo lavoro permette di organizzare le ricognizioni, registrare gli spostamenti delle squadre e limitare il rischio di lasciare porzioni di territorio inesplorate.

È stato mobilitato anche un modulo di soccorso composto da personale proveniente dai Comandi dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e Reggio Calabria, chiamato a potenziare il dispositivo operativo.

L’allarme lanciato dai familiari

Le ricerche sono iniziate dopo la segnalazione dei familiari delle due persone che si trovavano a bordo dell’aeromobile. Il velivolo era decollato da Capo d’Orlando e avrebbe dovuto raggiungere Sibari, ma non è arrivato a destinazione.

Dalle ore 21.05 della sera in cui è stato dato l’allarme, il Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza ha avviato le prime verifiche nelle zone di Fuscaldo e Falconara Albanese.

La Prefettura ha quindi attivato il piano di intervento previsto per la ricerca delle persone scomparse, mettendo in collegamento le strutture operative e di soccorso.

Operazioni ancora senza esito

Nonostante l’impiego di squadre di terra, elicotteri, droni e strumenti tecnologici, le ricerche del velivolo disperso hanno finora dato esito negativo.

Le attività proseguiranno nel corso della giornata, con particolare attenzione all’area montana compresa tra Fuscaldo, San Pietro di Fuscaldo e Scarcelli. Ulteriori aggiornamenti potranno arrivare dopo la riunione di coordinamento convocata dalla Prefettura di Cosenza.

Articolo in aggiornamento.