Peste in Siberia: 200 persone sotto osservazione dopo la morte di una ricercatrice

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Le autorità sanitarie della regione russa di Irkutsk, in Siberia, hanno disposto l'osservazione medica per quasi 200 persone dopo la morte di una giovane impiegata di laboratorio, avvenuta a causa di una forma aggressiva di peste. Secondo quanto riportato dai media locali, la donna avrebbe rotto accidentalmente una provetta contenente batteri vivi.

La dinamica dell'incidente

La tragedia si è verificata presso un laboratorio della zona. La giovane, secondo le ricostruzioni, stava maneggiando materiale infetto quando una provetta si è rotta, esponendola al batterio. Poco dopo ha iniziato a manifestare i sintomi della malattia.

Il ricovero e la morte

Martedì scorso, la donna era stata ricoverata nell'ospedale di Shelekhov con sintomi riconducibili a una grave polmonite. Nonostante le cure, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente fino al decesso. I medici hanno poi confermato che si trattava di peste polmonare, una delle forme più letali e contagiose della malattia.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le misure di contenimento

Le autorità sanitarie hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza. Quasi 200 persone, tra colleghi di laboratorio, familiari e personale sanitario che ha avuto contatti con la vittima, sono state poste sotto osservazione medica. Sono in corso test per verificare l'eventuale presenza del batterio e, dove necessario, viene somministrata una profilassi antibiotica.

Il contesto e i rischi

La peste è una malattia infettiva causata dal batterio Yersinia pestis, storicamente responsabile di pandemie devastanti. Sebbene oggi sia rara e curabile con gli antibiotici, la forma polmonare può diffondersi rapidamente attraverso le goccioline respiratorie. Le autorità russe hanno assicurato che la situazione è sotto controllo e che non c'è rischio di epidemia, ma l'episodio riaccende l'attenzione sulla biosicurezza nei laboratori.

Reazioni e indagini

È stata aperta un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità scientifica internazionale esprime preoccupazione per la sicurezza nei laboratori che manipolano agenti patogeni pericolosi.