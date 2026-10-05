Arrestato ad Alatri con 52 grammi di cocaina nascosti negli slip

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Un uomo di Alatri, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare il traffico di droga nella zona.

Il controllo e la perquisizione personale

Durante un posto di controllo, i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno intimato l'alt a un'autovettura. Insospettiti dall'atteggiamento del conducente, hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare. La verifica ha rivelato che l'uomo nascondeva 52,70 grammi di cocaina all'interno degli slip. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati 1.400 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività illecita.

Perquisizione domiciliare e ulteriori ritrovamenti

Estendendo le ricerche all'abitazione dell'uomo ad Alatri, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori dosi di droga: 0,56 grammi di cocaina, 0,82 grammi di hashish e 1,90 grammi di marijuana. Insieme a queste, sono stati sequestrati un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

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Arresti domiciliari e presunzione di innocenza

Al termine delle formalità, l'uomo è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. È importante sottolineare che l'indagato è allo stato solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente accertata solo dopo una sentenza passata in giudicato, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.