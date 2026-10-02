Settantanove anni di festa nella borgata marinara di Sferracavallo, tra fede e tradizioni popolari

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Nella borgata marinara di Sferracavallo, a Palermo, sono in corso le celebrazioni per il settantanovesimo anniversario della festa della comunità locale, che coincidono, quest’anno, con lo storico centenario degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

L’evento, che ha preso il via il 29 di settembre, si concluderà lunedì 5 ottobre.

A curare l’iniziativa è il Gruppo Festeggiamenti San Francesco d’Assisi Sferracavallo, con un ricco programma che racconta il fervore religioso di Sferracavallo e il senso di appartenenza della comunità.

Nello specifico, la Parrocchia Santi Cosma e Damiano, insieme ai fedeli, porta avanti una tradizione radicata che rappresenta un’occasione di coesione sociale per la borgata: la festa, nel 2026, taglia il traguardo dei settantanove anni.

Al tempo stesso, il 2026 segna un’altra importante ricorrenza: ottocento anni dal “transito”, ovvero la morte, del Poverello d’Assisi, nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226.

Tornei di calcio, momenti di preghiera, spettacoli teatrali e musicali, cabaret e iniziative legate allo sport caratterizzano la festa, emblematica della devozione e della solidarietà degli abitanti di Sferracavallo.

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