Difesa baltica: esercitazioni e nuove fortificazioni contro la minaccia russa

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Le repubbliche baltiche stanno accelerando i preparativi per far fronte a un possibile attacco da parte della Russia. Secondo quanto riportato da The Atlantic, in Lituania, Lettonia ed Estonia sono in corso esercitazioni militari su scala nazionale che vedono la partecipazione attiva di volontari civili, affiancate dalla costruzione di nuove infrastrutture difensive lungo i confini orientali.

Fortificazioni e tecnologie per rallentare un'avanzata

Le opere in fase di realizzazione includono fossati anticarro, ostacoli noti come denti di drago, sensori e telecamere di sorveglianza. L'obiettivo è creare una rete di difese in grado di rallentare e complicare un eventuale movimento offensivo russo, guadagnando tempo prezioso in attesa dei rinforzi della NATO.

Scenari di sostegno americano ritardato

I pianificatori baltici stanno simulando anche scenari in cui il sostegno militare degli Stati Uniti possa arrivare con ritardo o addirittura non essere disponibile. Questa evenienza, considerata sempre più concreta, spinge i Paesi baltici a rafforzare la propria capacità di difesa autonoma, senza dipendere esclusivamente dall'aiuto esterno.

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Il corridoio di Suwałki: un punto critico per la NATO

Particolare attenzione viene riservata al corridoio di Suwałki, una striscia di territorio lunga circa 64 chilometri che collega la Bielorussia all'exclave russa di Kaliningrad. Questo passaggio è considerato un punto vulnerabile perché rappresenta il principale collegamento terrestre tra i Paesi baltici e il resto dell'Alleanza Atlantica. Un'interruzione di questo corridoio isolerebbe le repubbliche baltiche dal resto della NATO, rendendo la loro difesa molto più complessa.

Le misure adottate dai tre Stati baltici riflettono una crescente preoccupazione per la sicurezza regionale e la volontà di prepararsi a scenari di crisi che potrebbero coinvolgere l'intera area del Mar Baltico.