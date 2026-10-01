Già sei nazioni al 43° Skiri Trophy. Finlandia new entry dell’edizione 2027

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I giovani talenti del fondo al 43° Skiri Trophy XCountry in Val di Fiemme il 23-24 gennaio 2027

Lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero attende già 6 Paesi, prima volta al via per la Finlandia

Nuova collaborazione internazionale per lo Skiri: un incontro di territori, culture e passione per lo sci di fondo

Al lavoro il GS Castello guidato da Nicoletta Nones. Iscrizioni aperte fino ai 1.500 partecipanti

Skiri Trophy XCountry… quel che si dice un nome, una garanzia. L’iconica competizione giovanile di sci di fondo si è ormai conquistata a pieno titolo la fama di “mundialito” per giovani fondisti e, con l’entusiasmo che da sempre la contraddistingue, è pronta a tornare in pista con la sua 43.a edizione, in programma nel weekend del 23 e 24 gennaio 2027 allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero (TN).

Un grande entusiasmo che non si registra solamente tra le fila del comitato organizzatore del GS Castello, che dal 1984 cura con passione l’allestimento dell’evento, ma trova conferma anche nelle iscrizioni che, aperte da poco più di due settimane, hanno già raccolto adesioni da sei nazioni. Si tratta di Bulgaria, Italia, Slovenia, Spagna, Svezia e la new entry Finlandia, pronta a fare il proprio debutto nella storia della competizione e a confermare una sempre più stretta collaborazione con i Paesi scandinavi che potrebbe presto avere come protagonista anche la Norvegia.

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Dopo la breve parentesi a Passo Lavazè, quello del prossimo anno sarà un atteso ritorno allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, in Val di Fiemme, dove si respira ancora quell’atmosfera a cinque cerchi che, ormai sette mesi fa, ha visto protagonista la Norvegia del fuoriclasse Klæbo ma anche gli azzurri. Proprio su queste nevi Davide Graz e Martino Carollo, medaglie di bronzo nella staffetta insieme a Federico Pellegrino ed Elia Barp, hanno mosso i primi passi sugli sci stretti, quando lo Skiri Trophy XCountry si chiamava ancora “Trofeo Topolino”.

Il più grande evento internazionale dedicato ai giovani talenti si prepara dunque ad accogliere i protagonisti del futuro, oltre che tanti semplici appassionati desiderosi di vivere un’esperienza capace di mettere sempre al primo posto sport, rispetto, condivisione e amicizia: valori che guidano ciascuna edizione dello Skiri Trophy XCountry.

Anche il prossimo anno il collaudato e apprezzato format di gara non cambia. I protagonisti della due giorni fiemmese saranno le categorie maschili e femminili Under 10, Under 12, Under 14 e Under 16, che si sfideranno in prove divertenti e adrenaliniche lungo percorsi appositamente studiati per ciascuna categoria, con distanze che partono dagli 1,2 km per i più piccini e raggiungono un massimo di 5,6 km per i più grandi.

Le iscrizioni alla 43.a edizione dello Skiri Trophy X Country 2027 sono aperte e disponibili online sul rinnovato sito della manifestazione. La quota d’iscrizione è di 16 euro, disponibile fino al raggiungimento dei 1.500 concorrenti massimi ammessi, oppure entro venerdì 15 gennaio, ma visto il ritmo non c’è da perdere tempo.

Non può mancare inoltre lo Skiri Trophy XCountry Revival, gara da 5 km a cui potranno prendere parte tutti coloro che in passato hanno partecipato al Trofeo e sono nati nel 2010 o negli anni precedenti.

Quest’anno lo Skiti Trophy si arricchisce di una nuova, speciale collaborazione internazionale, un incontro tra territori, culture e passione per lo sci di fondo che porterà nuove idee e nuove opportunità allo Skiri Trophy. Stay tuned!

A quattro mesi dal via, una grande novità è già nell’aria: Skiri Trophy XCountry: un nome, una garanzia!

Info: www.skiritrophy.com