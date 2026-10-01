Trump tra accuse ai sondaggi e ipotesi di stato di emergenza

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In una recente intervista rilasciata al TIME, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affrontato diversi temi di stretta attualità, dalle tensioni in Medio Oriente alle prossime elezioni di metà mandato. Le sue dichiarazioni, riportate da @ultimora24, offrono uno spaccato delle sue posizioni su temi politici e personali.

Netanyahu e l'attacco del 7 ottobre

Interrogato sulle ripetute segnalazioni secondo cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe stato avvertito prima dell'attacco del 7 ottobre, Trump ha espresso scetticismo: «Non credo. Penso che, se lo avesse saputo, avrebbe fatto qualcosa». Ha poi aggiunto che non sottovaluterebbe Netanyahu, ricordando come molti lo abbiano dato per spacciato in passato, proprio come è accaduto a lui stesso.

Possibili collaborazioni future con Israele

Alla domanda se gli Stati Uniti potrebbero collaborare meglio con Gadi Eisenkot, nel caso vincesse le elezioni in Israele, Trump ha risposto di non sapere, ma di non sentire cose negative sul suo conto. Ha ribadito la sua fiducia in Netanyahu, nonostante le tante previsioni di crisi politica.

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Sondaggi e presunta corruzione

Passando ai sondaggi che lo vedono in difficoltà, Trump ha definito i numeri «falsi» e ha affermato che batterebbe chiunque si presenti oggi con un margine di 20 punti. Ha inoltre attaccato i sondaggisti, definendoli «corrotti», in linea con la sua storica diffidenza verso i media e le rilevazioni statistiche.

Stato di emergenza e Insurrection Act

Infine, sul possibile ricorso allo stato di emergenza in vista delle elezioni di metà mandato, Trump non ha escluso nulla: «Lo vedremo. Se intende la 'Insurrection Act' potrei utilizzarla. Molte persone pensano che a volte dovrei utilizzarla». Una dichiarazione che alimenta il dibattito sulle prerogative presidenziali e sui limiti democratici.