Cerca

Politica Lazio Roma

Trump tra accuse ai sondaggi e ipotesi di stato di emergenza

Redazione
Condividi:
Trump tra accuse ai sondaggi e ipotesi di stato di emergenza
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

In una recente intervista rilasciata al TIME, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affrontato diversi temi di stretta attualità, dalle tensioni in Medio Oriente alle prossime elezioni di metà mandato. Le sue dichiarazioni, riportate da @ultimora24, offrono uno spaccato delle sue posizioni su temi politici e personali.

Netanyahu e l'attacco del 7 ottobre

Interrogato sulle ripetute segnalazioni secondo cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe stato avvertito prima dell'attacco del 7 ottobre, Trump ha espresso scetticismo: «Non credo. Penso che, se lo avesse saputo, avrebbe fatto qualcosa». Ha poi aggiunto che non sottovaluterebbe Netanyahu, ricordando come molti lo abbiano dato per spacciato in passato, proprio come è accaduto a lui stesso.

Possibili collaborazioni future con Israele

Alla domanda se gli Stati Uniti potrebbero collaborare meglio con Gadi Eisenkot, nel caso vincesse le elezioni in Israele, Trump ha risposto di non sapere, ma di non sentire cose negative sul suo conto. Ha ribadito la sua fiducia in Netanyahu, nonostante le tante previsioni di crisi politica.

Sondaggi e presunta corruzione

Passando ai sondaggi che lo vedono in difficoltà, Trump ha definito i numeri «falsi» e ha affermato che batterebbe chiunque si presenti oggi con un margine di 20 punti. Ha inoltre attaccato i sondaggisti, definendoli «corrotti», in linea con la sua storica diffidenza verso i media e le rilevazioni statistiche.

Stato di emergenza e Insurrection Act

Infine, sul possibile ricorso allo stato di emergenza in vista delle elezioni di metà mandato, Trump non ha escluso nulla: «Lo vedremo. Se intende la 'Insurrection Act' potrei utilizzarla. Molte persone pensano che a volte dovrei utilizzarla». Una dichiarazione che alimenta il dibattito sulle prerogative presidenziali e sui limiti democratici.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
trump intervista time netanyahu ottobre gadi eisenkot sondaggi stato emergenza insurrection elezioni midterm stati uniti

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Politica

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 4 volte su 7. Oggi sono analizzate 33 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza