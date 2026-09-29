Putin amplia l’esercito, hacker contro l’FBI: da verificare la notizia sulla morte di Umberto Pizzi

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Putin rafforza l'esercito con 15.500 nuovi recluti mentre l'FBI subisce un attacco informatico e muore il fotografo Umberto Pizzi

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per il reclutamento di 15.500 nuovi militari da impiegare nella guerra in Ucraina. Si tratta del quarto provvedimento di questo tipo negli ultimi sette mesi, a conferma della necessità di rinforzare le fila dell'esercito russo. Dall'inizio del conflitto, nel febbraio 2022, la Russia ha mobilitato oltre 2,4 milioni di persone, un numero enorme che evidenzia l'intensità e la durata del conflitto.

Attacco informatico all'FBI

Il gruppo di criminali informatici ShinyHunters ha dichiarato di aver violato il portale dell'FBI e sottratto 2-3 TB di dati personali di dipendenti ed ex dipendenti dell'agenzia investigativa. L'FBI ha confermato l'attacco e ha reso noto che alcuni campioni dei dati diffusi dagli hacker sono autentici. Ctre titolo max 100 battute;

L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture informatiche delle agenzie federali statunitensi.

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Addio a Umberto Pizzi

È morto a 88 anni il fotografo Umberto Pizzi, che per decenni ha raccontato la mondanità delle feste romane frequentate da politici e personaggi dello spettacolo. Pizzi è stato un testimone instancabile della vita sociale e culturale della capitale, immortalando con il suo obiettivo i momenti più glamour e le personalità più influenti del panorama italiano. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della fotografia e del giornalismo.