Sequestro di droga a Pergine Valsugana: 150 grammi di cocaina nascosti nel parco

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

I Carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana hanno rinvenuto e sequestrato 150 grammi di cocaina in località Masogrillo, al termine di un'operazione di controllo del territorio. L'intervento è scaturito dalle segnalazioni di alcuni residenti, insospettiti da movimenti anomali in un'area verde frequentata da jogger e famiglie.

Le indagini e il ritrovamento

Dopo aver ricevuto le segnalazioni, i militari hanno predisposto un mirato servizio di perlustrazione, avvalendosi anche del prezioso supporto delle unità cinofile. Proprio l'abilità e il fiuto dei cani antidroga hanno permesso di individuare lo stupefacente, abilmente occultato in diversi punti e già suddiviso in numerose dosi termosigillate, pronte per essere spacciate.

Una prima parte della sostanza era stata nascosta nei pressi di un muretto di cinta in pietra lungo la stradina di campagna che conduce nelle vicinanze dell'ex ospedale Villa Rosa. Un ulteriore quantitativo, invece, era stato sistemato sotto un vaso situato proprio all'ingresso dell'edificio.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il contrasto allo spaccio sul territorio

L'operazione rientra nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga nella provincia di Trento. La collaborazione tra forze dell'ordine e cittadinanza si conferma fondamentale per individuare e reprimere i fenomeni criminali legati al narcotraffico, che sempre più spesso utilizzano aree verdi e luoghi appartati come nascondigli temporanei.

Le indagini proseguono per risalire agli autori del reato e smantellare eventuali reti di distribuzione. La droga sequestrata è stata inviata ai laboratori per le analisi di rito.