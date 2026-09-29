Incidente in moto a Corigliano Rossano, muore il 26enne Francesco Arturi

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Il giovane ha perso la vita dopo una caduta nella zona di Corigliano. I carabinieri stanno accertando se nell’incidente sia stato coinvolto un altro veicolo.

Un incidente stradale a Corigliano Rossano è costato la vita a Francesco Arturi, 26 anni. Il giovane stava percorrendo in moto la via principale della zona di Corigliano quando è caduto. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha tentato di rianimare il motociclista, ma i soccorsi non sono riusciti a salvarlo.

La dinamica dell’incidente è ancora da accertare

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se Francesco Arturi abbia perso il controllo della moto senza il coinvolgimento di altri mezzi oppure se un altro veicolo abbia avuto un ruolo nell’incidente.

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Al momento non ci sono elementi sufficienti per indicare una causa della caduta o attribuire eventuali responsabilità. Saranno gli accertamenti a ricostruire quanto avvenuto.