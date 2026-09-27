Portadown, scontri per la parata dell'Orange Order: tensione in Irlanda del Nord

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La città di Portadown, in Irlanda del Nord, è tornata al centro delle cronache per le tensioni legate a una parata dell'Orange Order, l'organizzazione protestante e unionista. La marcia, autorizzata da un tribunale per la prima volta dopo 28 anni, avrebbe dovuto percorrere la simbolica Garvaghy Road, un'area a maggioranza cattolica e repubblicana. Tuttavia, le proteste dei nazionalisti irlandesi hanno finora impedito lo svolgimento dell'evento, creando momenti di forte apprensione.

La decisione del tribunale di consentire il passaggio della parata lungo la Garvaghy Road ha suscitato immediate reazioni contrarie da parte della comunità repubblicana, che considera quella strada un luogo simbolo della propria identità e storia. Nonostante l'autorizzazione, il corteo non è riuscito a procedere a causa delle manifestazioni di protesta, che hanno bloccato il percorso e acceso la tensione.

Appello alla calma del premier Burnham

Di fronte al rischio di un'escalation di violenza, il premier britannico Andy Burnham ha lanciato un appello alla calma, sottolineando la necessità di evitare un ritorno al passato di conflitti settari. "Non vogliamo tornare indietro", ha dichiarato, invitando tutte le parti a moderare i toni e a ricercare una soluzione pacifica.

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La situazione a Portadown resta tesa, con le forze dell'ordine schierate per prevenire scontri tra le due comunità. La parata dell'Orange Order è da sempre un momento di forte contrapposizione in Irlanda del Nord, e la decisione del tribunale ha riacceso antiche ferite. Le autorità locali e britanniche seguono con attenzione l'evolversi della vicenda, mentre si moltiplicano gli appelli al dialogo.

Il contesto storico e le prospettive

La Garvaghy Road è da decenni teatro di dispute tra unionisti e nazionalisti. Nel 1998, la commissione per le parate aveva vietato il passaggio degli orangisti, innescando proteste e violenze. La recente autorizzazione rappresenta quindi una svolta significativa, ma anche un potenziale detonatore. L'auspicio delle autorità è che prevalga il buon senso e che si possa giungere a una soluzione negoziata che rispetti i diritti di entrambe le comunità.

Mentre la tensione non accenna a diminuire, la comunità internazionale osserva con preoccupazione gli sviluppi in Irlanda del Nord, ricordando l'importanza di preservare il processo di pace costruito con l'Accordo del Venerdì Santo.