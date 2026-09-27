Arresti e allarme esplosivi vicino alla base RAF di Fairford

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Sono cinque gli uomini arrestati nei pressi della base aerea della Royal Air Force di Fairford, nel Gloucestershire, in Inghilterra. L'accusa è di preparazione di un atto terroristico, un quadro investigativo molto più grave di quanto inizialmente ipotizzato. Il sospetto trasporto di esplosivi su tre furgoni è al centro delle indagini, che hanno immediatamente innalzato il livello di allerta nell'area.

Evacuazione e intervento degli artificieri

Le autorità hanno disposto l'evacuazione di 85 abitazioni nella vicina località di Whelford, come misura precauzionale per garantire la sicurezza dei residenti. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell'esercito britannico, che hanno esaminato con attenzione i tre furgoni ritenuti sospetti. Le operazioni di bonifica e controllo hanno richiesto tempo, alimentando preoccupazione tra la popolazione locale.

Il contesto della base di Fairford

La base della Royal Air Force di Fairford è nota per ospitare operazioni militari di rilievo, inclusi velivoli strategici. La sua vicinanza a centri abitati rende ogni incidente di sicurezza particolarmente delicato. Le forze dell'ordine non hanno ancora diffuso dettagli sull'identità degli arrestati né sulle motivazioni che hanno portato all'accusa di preparazione di un atto terroristico, ma le indagini sono in corso.

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Reazioni e misure di sicurezza

L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle installazioni militari nel Regno Unito. Le autorità locali hanno invitato la cittadinanza a mantenere la calma e a segnalare eventuali attività sospette. Nel frattempo, l'area circostante la base rimane sotto stretto controllo.