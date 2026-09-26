Trump blocca la tregua con lIran e punta allescalation dopo il voto

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La tensione tra Stati Uniti e Iran resta altissima. Secondo fonti diplomatiche, il presidente americano Donald Trump ha respinto la proposta iraniana di un cessate il fuoco di sette giorni, comunicando ai suoi collaboratori che i bombardamenti statunitensi contro lIran potrebbero riprendere subito dopo le elezioni di midterm di novembre. Una decisione che allontana ogni ipotesi di distensione e alimenta i timori di un conflitto su larga scala in Medio Oriente.

La proposta iraniana e il no di Washington

Teheran aveva offerto di riaprire lo stretto di Hormuz e di riprendere i negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco navale statunitense e di un allentamento delle sanzioni economiche. Una mossa che, nelle intenzioni dellIran, avrebbe dovuto creare le condizioni per una pausa nei combattimenti e riaprire un canale diplomatico. La Casa Bianca, però, ha giudicato lofferta insufficiente, confermando la linea dura.

Il calendario politico americano

La scelta di Trump di legare le operazioni militari al calendario elettorale interno è tuttaltro che casuale. Le elezioni di metà mandato di novembre si avvicinano e il presidente vuole mantenere una posizione di forza agli occhi degli elettori. Tuttavia, unescalation bellica a ridosso del voto potrebbe rivelarsi unarma a doppio taglio, con possibili ripercussioni sui mercati energetici e sullopinione pubblica.

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Le conseguenze per il Medio Oriente

Lo stretto di Hormuz è uno snodo strategico per il transito del petrolio: la sua riapertura, o la sua chiusura, ha effetti immediati sui prezzi del greggio e sulla sicurezza delle rotte commerciali. Il braccio di ferro tra Washington e Teheran rischia di trascinare nella crisi anche gli alleati europei e i paesi del Golfo, già in allarme per un possibile allargamento del conflitto.

Le prospettive future

Al momento non sembrano esserci margini per una ripresa del dialogo. Il no di Trump alla tregua e la determinazione iraniana a non cedere sul nucleare lasciano presagire un autunno di forte instabilità. La comunità internazionale continua a chiedere moderazione, ma la strada verso una soluzione negoziata appare sempre più in salita.