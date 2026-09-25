Catanzaro, Montuoro annuncia la riapertura completa del Parco Li Comuni a Siano

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Catanzaro, riapre completamente il Parco Li Comuni: Siano ritrova il suo polmone verde

Il Parco Li Comuni torna interamente accessibile dopo gli interventi di recupero e messa in sicurezza. Antonio Montuoro annuncia la riapertura e sottolinea il ruolo della collaborazione istituzionale e di Calabria Verde.

CATANZARO, 25 SETTEMBRE 2026 – Una giornata importante per il quartiere Siano e per l’intera città di Catanzaro. Il Parco Li Comuni riapre integralmente al pubblico, restituendo ai cittadini uno dei principali spazi verdi del territorio, punto di riferimento per le attività all’aria aperta, lo sport e il tempo libero.

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Ad annunciare la riapertura del Parco Li Comuni è stato Antonio Montuoro, attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, nel quale ha evidenziato il valore dell’intervento e l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le realtà territoriali coinvolte.

La riapertura rappresenta il risultato di un articolato percorso di recupero, manutenzione e messa in sicurezza, finalizzato a restituire alla collettività un’area di particolare interesse ambientale e sociale.

Parco Li Comuni, completati gli interventi per la riapertura

Il polmone verde di Siano torna finalmente a disposizione della comunità nella sua interezza. Un traguardo raggiunto grazie a un lavoro coordinato che ha permesso di affrontare le criticità che ne limitavano la piena fruizione.

Gli interventi di recupero e messa in sicurezza del Parco Li Comuni assumono particolare rilevanza per una città come Catanzaro, dove la valorizzazione delle aree naturali contribuisce alla qualità della vita e alla disponibilità di spazi pubblici destinati alla socializzazione.

Il completamento del percorso consente di restituire ai cittadini un patrimonio ambientale che rappresenta anche un elemento significativo dell’identità del quartiere Siano.

Il contributo di Calabria Verde e la collaborazione tra le istituzioni

Tra gli aspetti sottolineati da Antonio Montuoro emerge il ruolo determinante di Calabria Verde, che ha contribuito concretamente alle attività necessarie per rendere nuovamente accessibile il parco.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al direttore Giuseppe Oliva e alle maestranze impegnate negli interventi, per il lavoro svolto e per le risorse umane messe a disposizione.

La collaborazione tra enti e realtà del territorio ha rappresentato un elemento fondamentale per raggiungere l’obiettivo comune: recuperare e valorizzare un’importante infrastruttura verde al servizio della città.

L’esperienza evidenzia inoltre quanto il coordinamento istituzionale possa incidere sulla tutela del patrimonio ambientale e sulla restituzione degli spazi pubblici alla collettività.

Un’area verde per famiglie, bambini e attività sportive

Con la riapertura completa del Parco Li Comuni, famiglie, bambini, sportivi e appassionati della natura possono tornare a frequentare uno spazio dedicato al movimento, alla socializzazione e al benessere.

Le aree verdi urbane svolgono una funzione che va oltre quella paesaggistica. Offrono infatti opportunità per praticare attività fisica all’aperto, trascorrere momenti di svago e favorire le relazioni sociali.

Per i residenti di Siano, il recupero del parco assume anche un valore legato alla quotidianità: poter disporre di uno spazio naturale accessibile significa avere maggiori occasioni per vivere il proprio quartiere.

La presenza di luoghi pubblici destinati al tempo libero rappresenta inoltre una risorsa per promuovere stili di vita attivi e incoraggiare la frequentazione degli spazi comuni da parte delle diverse generazioni.

Il Parco Li Comuni, un patrimonio ambientale e identitario di Catanzaro

La riapertura restituisce alla città non soltanto un’area naturale, ma anche un luogo profondamente legato alla storia e all’identità di Siano.

La tutela del patrimonio verde rappresenta una componente importante dello sviluppo urbano, soprattutto in un contesto in cui cresce l’attenzione verso la sostenibilità ambientale, la qualità degli spazi pubblici e il benessere dei cittadini.

Il recupero del Parco Li Comuni di Catanzaro costituisce dunque un’occasione per rafforzare il rapporto tra la comunità e il territorio, valorizzando una risorsa naturale che appartiene all’intera città.

Con la riapertura integrale si conclude una fase importante del percorso di recupero. La sfida successiva sarà preservare nel tempo i risultati raggiunti, attraverso un’adeguata cura del verde e una gestione attenta degli spazi.

Il Parco Li Comuni torna così a essere un patrimonio condiviso, a disposizione del quartiere Siano e di tutta Catanzaro.