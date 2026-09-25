Crotone-Salernitana, Greco cerca la svolta: «È il momento di concretizzare». Video

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Un altro tema centrale della conferenza riguarda la crescita dei giovani calciatori e l’importanza della professionalità anche lontano dal campo.

Greco spiega che il gruppo ha già raggiunto un buon livello di preparazione e organizzazione. Adesso, però, è necessario perfezionare gli aspetti che possono determinare la differenza tra una buona prestazione e una vittoria.

Il tecnico insiste soprattutto sull’attenzione ai dettagli, che non riguarda esclusivamente gli allenamenti, ma coinvolge anche le abitudini quotidiane degli atleti.

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Alimentazione, riposo, comportamento, responsabilità individuale e capacità di affrontare mentalmente le difficoltà sono tutti elementi che contribuiscono alla crescita di un calciatore professionista.

Greco riassume questo concetto attraverso un principio che considera fondamentale: «Come si vive, si gioca».

L’allenatore riconosce che ogni giovane possiede tempi di maturazione differenti. Per questo motivo, il lavoro dello staff deve accompagnare i singoli calciatori attraverso un percorso graduale, senza trascurare le esigenze collettive.

La fiducia del tecnico nasce proprio dai margini di miglioramento che intravede nella squadra e dalla disponibilità dimostrata dai giocatori durante gli allenamenti.

Le scelte a centrocampo e l’importanza dell’equilibrio tattico

Sul piano tattico, Greco si è soffermato sulle possibili soluzioni a centrocampo, sottolineando la necessità di trovare il giusto equilibrio tra qualità tecnica e caratteristiche individuali.

L’allenatore dispone di giocatori che possono interpretare il ruolo in maniera differente, offrendo diverse possibilità sia nella costruzione della manovra sia negli inserimenti offensivi.

In particolare, ha evidenziato come alcuni elementi siano maggiormente predisposti ad attaccare gli spazi, mentre altri possiedano caratteristiche più adatte alla gestione del pallone e all’organizzazione del gioco.

La scelta degli interpreti dipenderà quindi dalle caratteristiche degli avversari e dalle necessità delle singole partite.

Greco ha ribadito la propria fiducia nell’intero reparto, spiegando che la qualità dei centrocampisti a disposizione gli permette di valutare diverse alternative senza modificare necessariamente l’identità della squadra.

Difesa del Crotone, Greco: «Gli errori individuali ci stanno penalizzando»

Un passaggio importante riguarda anche la fase difensiva del Crotone, finita sotto osservazione per alcuni episodi che hanno inciso negativamente sui risultati.

Greco respinge l’idea che il numero dei gol subiti rappresenti necessariamente una fotografia fedele del rendimento difensivo.

Secondo il tecnico, un’analisi approfondita delle partite dimostra che gli avversari non hanno sempre creato un numero elevato di occasioni. In diverse circostanze, invece, sono stati gli errori individuali a compromettere il lavoro collettivo.

L’allenatore considera la fase difensiva una responsabilità dell’intera squadra, a partire dagli attaccanti, chiamati a partecipare attivamente al recupero del pallone.

Allo stesso modo, i difensori devono contribuire alla costruzione della manovra offensiva.

Il problema principale, dunque, non riguarda esclusivamente il reparto arretrato, ma la capacità di mantenere attenzione e organizzazione in ogni momento della gara.

Greco richiama anche la precedente partita contro il Monopoli, durante la quale il Crotone ha avuto diverse opportunità per segnare senza riuscire a sfruttarle completamente.

Una maggiore efficacia offensiva avrebbe potuto cambiare il risultato e, di conseguenza, anche la valutazione complessiva della prestazione.

Il portiere e gli errori: Greco difende i suoi giocatori

Interrogato sugli errori commessi dai singoli, compreso un episodio che ha coinvolto il portiere, Greco ha ribadito la propria filosofia nella gestione dello spogliatoio.

Per l’allenatore, l’errore fa parte del calcio e non può diventare l’unico elemento attraverso il quale giudicare un calciatore.

Ciò che conta maggiormente è la capacità di reagire, assumersi le proprie responsabilità e continuare a lavorare per migliorare.

Greco ha evidenziato anche l’importanza del contributo del portiere nella costruzione dal basso, sottolineando come le sue qualità tecniche offrano alla squadra soluzioni preziose nell’impostazione del gioco.

La valutazione di un atleta, quindi, deve comprendere il rendimento complessivo, la professionalità e il contributo fornito al gruppo.

Il tecnico si assume personalmente la responsabilità dei risultati, chiedendo ai giocatori di mantenere intatti impegno, disciplina e senso di appartenenza.

Un atteggiamento che cambierebbe soltanto qualora venissero meno i valori fondamentali dello spogliatoio e la volontà di migliorarsi.

Formazione e disponibilità: le condizioni della squadra

Per quanto riguarda la disponibilità dei calciatori, Greco ha fornito indicazioni complessivamente positive.

Guerra torna a disposizione, sebbene non abbia ancora raggiunto la condizione fisica ottimale e abbia partecipato soltanto alla seduta di rifinitura.

Il tecnico ha comunque precisato che saranno necessarie alcune valutazioni prima di definire le scelte per la partita.

Sul fronte della formazione, Greco non intende stabilire gerarchie definitive. Pur riconoscendo che alcuni calciatori hanno trovato maggiore continuità, considera indispensabile mantenere coinvolti tutti gli elementi della rosa.

Con cinque sostituzioni disponibili e una stagione caratterizzata inevitabilmente da squalifiche, infortuni e variazioni tattiche, ogni giocatore potrà trovare spazio e contribuire al raggiungimento degli obiettivi.

Crotone-Salernitana, una sfida per dare continuità alla crescita

La partita contro la Salernitana rappresenta un appuntamento significativo per verificare i progressi del Crotone e cercare di conquistare quella prima vittoria stagionale che continua a sfuggire ai rossoblù.

Greco chiede alla squadra di conservare l’atteggiamento competitivo mostrato nelle precedenti giornate, aggiungendo maggiore precisione nelle conclusioni e attenzione nella gestione degli episodi.

La fiducia dell’allenatore rimane elevata, nonostante le difficoltà della classifica. Il tecnico è convinto che il gruppo possieda qualità tecniche e caratteriali ancora parzialmente inespresse.

Contro una Salernitana costruita per vincere, il Crotone avrà l’opportunità di misurare la propria crescita e provare a trasformare il lavoro svolto in allenamento in un risultato concreto.

La parola d’ordine è continuità, accompagnata dalla consapevolezza che il percorso verso la salvezza richiederà pazienza, determinazione e soprattutto punti.

Video integrale della conferenza stampa di mister Greco alla vigilia di Crotone-Salernitana