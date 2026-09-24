Bovalino-Coppa Italia Dilettanti: la Bovalinese 1911 batte il Locri 1-0 e fa suo il derby. Decide Rechichi

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La Bovalinese conquista il primo round degli ottavi di Coppa Italia Dilettanti. Decisivo il gol di Domenico Rechichi, mentre il Locri non riesce a sfruttare la superiorità numerica nella ripresa.





La Coppa Italia Dilettanti entra nel vivo e lo fa con uno degli appuntamenti più sentiti del calcio della Locride. Al “Lollò Cartisano” di Bovalino la gara di andata degli ottavi di finale tra Bovalinese 1911 e Locri 1907 ha premiato i padroni di casa, capaci di imporsi per 1 a 0 al termine di una partita combattuta e ricca di spunti. Un risultato che lascia comunque aperto ogni discorso in vista della gara di ritorno, in programma il 7 ottobre a Locri.

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La qualificazione ai quarti di finale, infatti, è ancora tutta da conquistare.





Un derby storico della Locride giocato purtroppo senza pubblico. Il derby tra Bovalinese e Locri rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per il movimento calcistico del territorio. È una sfida che va oltre i novanta minuti e coinvolge due comunità vicine, numerosi appassionati e una tradizione sportiva radicata nella Locride.

Questa volta, però, il contesto è stato molto particolare. La partita si è disputata, ancora una volta, con gli spalti quasi completamente vuoti a seguito delle limitazioni legate alla normativa diramata già l’anno scorso dalla Prefettura di Reggio Calabria.

L'assenza del pubblico ha inevitabilmente modificato l'atmosfera di una gara che, per storia e importanza, avrebbe meritato una cornice diversa. Il sostegno dei tifosi rappresenta infatti una componente importante del calcio dilettantistico, non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche sotto il profilo economico e sociale. La situazione, secondo quanto evidenziato dalla dirigenza della Bovalinese, comincia a pesare anche sulla vita della società e sulle prospettive di crescita del movimento calcistico locale.





Lollò Cartisano verso la riapertura al pubblico. Sul futuro del “Lollò Cartisano” si continua a lavorare. L'obiettivo è arrivare alla riapertura dello stadio, anche eventualmente attraverso una soluzione inizialmente parziale, così da consentire nuovamente agli sportivi di assistere alle partite (si vocifera di poter ottenere l’ingresso per almeno 200 persone).

Su questo fronte, l'amministrazione comunale di Bovalino è impegnata nei lavori necessari a rendere l'impianto sempre più fruibile ed ha già avviato le procedure per ottenere prima possibile il via libera a quanto auspicato da tutti. Infatti, gli interventi sono in fase di completamento e il rinnovamento della struttura rappresenta un passaggio importante per restituire alla comunità uno spazio sportivo moderno ed adeguato.





Bovalinese, Rechichi decide il derby. Sul campo la Bovalinese 1911, guidata da mister Maurizio Lanzaro, ha affrontato la sfida con attenzione, determinazione e grande compattezza.

Il gol che ha deciso il match è arrivato all'11’ minuto del primo tempo. A firmarlo è stato Domenico Rechichi, bravo a trovare la rete con un bel colpo di testa a seguito di calcio d’angolo, che ha permesso agli amaranto di portarsi immediatamente in vantaggio.

L’immediato vantaggio ha indirizzato la partita, ma la Bovalinese ha dovuto affrontare una seconda parte di gara particolarmente complicata. Infatti, nei minuti conclusivi del primo tempo è arrivata l'espulsione di Santoro Favasuli, costringendo la formazione di mister Lanzaro a giocare l'intera ripresa in inferiorità numerica.

Ma, nonostante l'uomo in meno, la Bovalinese non si è limitata a difendere il vantaggio ed ha continuato a spingere in avanti alla ricerca del raddoppio, raddoppio sfiorato in almeno tre nitide occasioni. Tra le più significative quella capitata a Matteo Larosa, la cui pregevole punizione dalla distanza ha colpito l'incrocio dei pali.

In altre due circostanze è stato invece Jonathan Martinez a rendersi pericoloso, costringendo il portiere del Locri a interventi importanti.

La prestazione della squadra di Maurizio Lanzaro è stata caratterizzata soprattutto da spirito di sacrificio e compattezza. Elementi che hanno permesso alla Bovalinese di proteggere il vantaggio fino al triplice fischio.





Locri giovane e propositivo nella ripresa. Il Locri 1907, allenato da mister Gigi Iervasi, ha affrontato la trasferta con una formazione caratterizzata dalla presenza di diversi giovani che, tutto sommato, hanno ben figurato. Nel primo tempo gli ospiti hanno mostrato una buona organizzazione di gioco nella fase di contenimento, riuscendo a limitare le iniziative della Bovalinese, pur senza riuscire a essere particolarmente incisivi nella metà campo offensiva.

La situazione è cambiata nella ripresa, quando il Locri ha potuto sfruttare la superiorità numerica e si è spinta maggiormente in avanti. La squadra ha aumentato la pressione e mostrato maggiore vivacità, cercando con maggiore insistenza la rete del pareggio.

Il gol, tuttavia, non è arrivato. Le occasioni costruite non sono state sufficienti per superare Giorgio Galluzzo, portiere della Bovalinese, e il risultato è rimasto fermo sull'1 a 0. Per il Locri resta comunque una prestazione positiva sotto diversi aspetti, soprattutto considerando l'età e l'esperienza di diversi elementi schierati da mister Iervasi.





Il ritorno a Locri il 7 ottobre. La vittoria della Bovalinese rappresenta soltanto il primo capitolo del confronto. Il verdetto definitivo arriverà nella gara di ritorno a Locri il 7 ottobre, quando le due squadre torneranno ad affrontarsi con in palio la qualificazione al turno successivo della Coppa Italia Dilettanti. Il vantaggio di una rete mette la Bovalinese nella condizione di partire con un piccolo margine, ma il risultato dell'andata non consente di considerare chiusa la qualificazione.

Il Locri, dal canto suo, avrà a disposizione la gara di ritorno per provare a ribaltare il risultato e continuare il proprio percorso nella prestigiosa competizione.





Ora testa al campionato. Archiviato il derby di Coppa Italia, per entrambe le formazioni è già tempo di pensare al campionato. La Bovalinese sarà nuovamente impegnata, sabato prossimo, ad Africo, in una sfida particolarmente sentita e che arriva dopo il recente confronto di Coppa Italia Dilettanti che ha lasciato qualche strascico.

Il Locri, invece, riceverà al “Macrì” la visita della Bovese di mister Silvio Frascà. Per entrambe le squadre sarà importante recuperare energie e testa dopo una gara intensa come quella di ieri, al fine di preparare con la massima attenzione il prossimo importante appuntamento di campionato.





Tabellino: Bovalinese 1911 – AC Locri 1907 1 – 0

Le formazioni:

Bovalinese 1911: Galluzzo 6,5, Calderone 6,5 (6’ st Gliozzi 6,5), Coluccio 6, Giampaolo 6,5, Martinez Fuster 6,5, Rechichi 7 (34’ st Mammoliti 6,5), Tripodi 6,5, Modafferi 6,5 (5’ st Cinanni 6,5) Iannello 6,5, Favasuli 6,5, Larosa 7. All. M. Lanzaro 7

Ac Locri 1907: Gueye 6, Nieva 6, Bruzzese 6, Arguello 6 (8’ st Gianpaolo 6), Unniemi 6,5, Mbaye 6 (1’ st Vita 6), Ventimiglia 6 (11’ st Legato 6), Spanò 6, Scali 6, Ierinò 6,5 (7’ st Giorgiò 6) Reparaz 6. All. G. Iervasi 6,5

Arbitro: Zirilli Sz. Reggio Cal. 6,5. Assistenti: Suraci e Farina.