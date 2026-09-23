Montuoro, Calabria più sicura con il piano di manutenzione del territorio

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Calabria più sicura con il piano di manutenzione del territorio

Regione Prefetture e Comuni rafforzano il coordinamento per prevenire il rischio idrogeologico e intervenire sulle principali criticità prima della stagione autunnale e invernale

Il piano illustrato dall’assessore Antonio Montuoro

La prevenzione del rischio idrogeologico in Calabria passa attraverso una programmazione costante e una collaborazione più stretta tra le istituzioni. A illustrare le attività avviate dalla Regione è stato l’assessore regionale Antonio Montuoro, attraverso un testo pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook.

L’assessore ha riferito dell’incontro tenuto alla Cittadella regionale con i prefetti calabresi, durante il quale è stato presentato il quadro degli interventi già realizzati e delle attività programmate per migliorare la sicurezza del territorio.

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Il Masterplan della manutenzione al centro dell’incontro

Al centro del confronto è stato posto il Masterplan della manutenzione ordinaria, uno strumento pensato per organizzare gli interventi secondo le effettive priorità delle diverse aree della regione.

L’obiettivo è superare la logica delle azioni adottate soltanto durante le emergenze, favorendo un’attività preventiva capace di ridurre i pericoli per cittadini, infrastrutture e centri abitati.

La programmazione regionale punta quindi a creare un sistema più ordinato, nel quale le criticità possano essere affrontate sulla base delle segnalazioni provenienti dai territori e del loro livello di urgenza.

Interventi sui corsi d’acqua e opere di mitigazione

Una parte rilevante della programmazione riguarda la manutenzione dei corsi d’acqua, la verifica delle situazioni più delicate e la realizzazione di opere di mitigazione del rischio. Questi interventi sono particolarmente importanti in una regione caratterizzata da un territorio fragile e frequentemente esposto a piogge intense, frane, allagamenti ed esondazioni.

Durante l’incontro è stata effettuata anche una ricognizione delle attività già portate a termine e di quelle ancora da avviare. Disporre di un quadro aggiornato consente di individuare le zone che richiedono maggiore attenzione e di programmare con più efficacia risorse, lavori e controlli.

La manutenzione ordinaria assume quindi un ruolo strategico perché permette di agire sulle criticità prima che possano trasformarsi in problemi più gravi. La pulizia degli alvei, il monitoraggio delle aree vulnerabili e la cura delle opere idrauliche possono contribuire a contenere gli effetti degli eventi meteorologici più intensi.

Più collaborazione tra Regione Prefetture e Comuni

Come evidenziato dall’assessore Antonio Montuoro, in vista della stagione autunnale e invernale sarà necessario rafforzare il coordinamento tra Regione Calabria, Prefetture e Comuni.

Il coinvolgimento dei sindaci sarà essenziale per raccogliere le segnalazioni provenienti dai territori e stabilire quali interventi debbano essere affrontati con maggiore urgenza. Le amministrazioni comunali rappresentano, infatti, il primo punto di osservazione delle criticità locali.

Una comunicazione tempestiva tra gli enti può facilitare l’individuazione delle situazioni di pericolo e accelerare l’attivazione delle misure necessarie. Il raccordo istituzionale dovrà riguardare non soltanto la gestione delle emergenze, ma anche la pianificazione, il monitoraggio e la verifica degli interventi.

Una strategia condivisa può rendere più efficace l’utilizzo delle risorse disponibili e limitare la frammentazione delle attività.

La prevenzione come impegno quotidiano

La tutela del territorio calabrese non può dipendere esclusivamente da interventi straordinari adottati dopo frane, allagamenti o altri eventi estremi. Occorre lavorare durante tutto l’anno attraverso manutenzione, controllo e programmazione.

La direzione indicata dall’assessore Montuoro è quella di una prevenzione fondata su azioni concrete e continuative. Individuare in anticipo le vulnerabilità, stabilire le priorità e intervenire tempestivamente significa ridurre i rischi e garantire una maggiore protezione alle comunità.

Il Masterplan della manutenzione in Calabria si inserisce in questo percorso e punta a costruire un sistema più organizzato, nel quale istituzioni regionali, prefetti e amministrazioni locali possano collaborare con responsabilità e tempestività. La sicurezza del territorio nasce, infatti, dalla capacità di affrontare le criticità prima che diventino emergenze.