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A Bianchi un convegno sulle vicende umane del brigante Pietro Bianco

Redazione
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Un momento culturale e civico. Così si può definire l’evento in programma venerdì 25 settembre a Bianchi, in provincia di Cosenza, incentrato sulle “Vicende umane e penali del brigante Pietro Bianco e della sua Generosa Cardamone”.

L’incontro, previsto nel pomeriggio a partire dalle 17, è stato organizzato dall’amministrazione guidata dal Sindaco, prof. Pasquale Taverna che ha voluto fortemente questa manifestazione per approfondire la figura del brigante originario proprio del piccolo centro della Pre Sila cosentina e la cui vicenda ebbe nella seconda metà dell’Ottocento un’ampia risonanza anche a livello nazionale e internazionale.

La manifestazione prende spunto dall’ultimo lavoro editoriale dello storico Mario Gallo, “L’Arma dei Carabinieri – Un secolo di storia documentata in Calabria, 1861-1961”, fresco di stampa e che, fra gli altri, ricostruisce su solida base documentale la vicenda penale e processuale del brigante biancaro, la cui tragica fine sul patibolo nel 1873  alimenta nei successivi anni il dibattito nazionale, culturale e politico, sulla pena di morte e fornisce materia a supporto delle argomentazioni dei giuristi e dei parlamentari favorevoli all’abolizione della pena capitale dall’ordinamento penale, finalmente conquistata con la promulgazione del Codice Zanardelli nel 1889.

In particolare, Gallo relazionerà sul tema: Il contrasto dei Carabinieri Reali al brigantaggio postunitario nella Calabria centrale; l’atroce esecuzione per ghigliottina di Pietro Bianco e la vicenda processuale di Generosa Cardamone all’attenzione dell’Italia e dell’Europa.

Introduce il sindaco Pasquale Taverna. Intervengono i sindaci di Soveria Mannelli e Decollatura, Michele Chiodo e Raffaella Perri, la Presidente Fidapa Soveria Mannelli, Francesca Falvo e l’editore di Arti Grafiche Cardamone, Giuseppe Cardamone. Coordina il giornalista Alessandro Cosentini. Saranno presenti rappresentanti dell’Arma.

A conclusione dell’evento e in segno di apprezzamento per il servizio reso dall’Arma sul territorio, l’Amministrazione comunale di Bianchi, l’Associazione Nazionale Carabinieri (sezione Soveria Mannelli), la Fidapa e Arti Grafiche Cardamone faranno omaggio di copie del saggio storico sull’Arma in Calabria ai Carabinieri delle Compagnie di Rogliano, Soveria Mannelli e a quelli del Gruppo di Lamezia Terme.


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