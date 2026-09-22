Arriva sui palchi "Alice nel Paese delle Meraviglie Musical", nuova produzione italiana inedita

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Sarà il Teatro Manzoni di Monza a ospitare, sabato 3 ottobre alle ore 15, l'anteprima nazionale di "Alice nel Paese delle Meraviglie Musical", la nuova produzione italiana inedita firmata da ItaliaShow e Nati da un Sogno. Uno spettacolo originale e di grande impatto visivo che porta in scena una versione spettacolare del capolavoro di Lewis Carroll, pensata per incantare i più piccoli e conquistare il pubblico di ogni età.

Dietro la magia delle scenografie fantastiche, delle musiche coinvolgenti e delle coreografie, lo spettacolo cela una chiave di lettura profondamente contemporanea. La protagonista è un’Alice tredicenne stanca di sentirsi ripetere che è "ora di crescere" e di dover già decidere cosa farà da grande.

Attraverso la celebre caduta nel "Paese delle Meraviglie", inseguendo un Bianconiglio pasticcione e sempre in ritardo, Alice compirà un viaggio di formazione surreale e divertente.

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Sarà proprio la caduta nel Paese delle Meraviglie a metterla di fronte a un mondo nel quale il tempo sembra avere regole tutte sue: Alice incontrerà gli abitanti di questo universo surreale e, tra una canzone, un incontro e un tè decisamente fuori dall'ordinario, scoprirà che crescere non significa smettere di sognare, ma imparare a scegliere i propri sogni. Un messaggio rivolto ai più giovani, ma anche agli adulti: non è mai troppo tardi per decidere chi vogliamo essere.

«Abbiamo voluto raccontare una Alice vicina ai ragazzi di oggi – spiega la regista e autrice Roberta Bonino –. Una ragazzina che si trova davanti alle aspettative degli adulti e alla paura di dover crescere troppo in fretta. Il Paese delle Meraviglie diventa così il luogo nel quale può perdersi, giocare, immaginare e, alla fine, ritrovare se stessa».

Una squadra creativa d'eccellenza

A dare forma allo show è un team di professionisti di primo piano del teatro musicale italiano: soggetto, scrittura e regia sono di Roberta Bonino; le musiche, gli arrangiamenti e la direzione musicale portano la firma del Maestro Stefano Lori (già autore di successo per A Christmas Carol e Pinocchio); le liriche e la direzione cori sono di Andrea Chiovelli. Le coreografie sono curate da Giorgio Camandona (direttore artistico di Italy Bares e coreografo di Flashdance), mentre la supervisione artistica è affidata a Mauro Simone (regista, tra gli altri, di Flashdance e La Febbre del Sabato Sera e dello show di Katia Follesa, No vabbè mi adoro).

Completano il team creativo Lucia Giorgio (scenografie), Lara Fusco (costumi), Michela Atzori (make-up design), Fulvio Fusaro (disegno del suono per Artemusica), Lorenza Pasquale (light designer) e Riccardo Antonino (progetto video e grafico).

La produzione è curata da ItaliaShow e Nati da un Sogno, con la direzione di produzione di Fabio Milite, l'assistenza alla produzione di Giada Ronco Milanaccio, l'ufficio stampa, il marketing e l'organizzazione del tour a cura di Italiashow coordinata da Franco Di Spirito.



Il Cast artistico

Sul palco, il ruolo della protagonista Alice è affidato alla quattordicenne Giulia Chiovelli – già applaudita come giovanissima protagonista di Matilda nella produzione del Teatro Sistina firmata da Massimo Romeo Piparo – che si alternerà in alcune date con Giulietta Rebeggiani (attrice e doppiatrice, vista sul grande schermo in Favolacce e Storia di una notte).

Nel ruolo della carismatica Regina di Cuori troviamo Giada Maragno, interprete dalla solida esperienza nel musical e nella musica dal vivo. Ha lavorato in produzioni come Sister Act e We Will Rock You (Killer Queen in Italia e cover di Anastacia in Olanda) e ha prestato la sua voce a Lady Kara in Parsifal, l’ultimo album di Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio. E’ stata inoltre protagonista di importanti esperienze internazionali e televisive come The Voice Francia.

Lo Stregatto è interpretato da Luna Racini, cantautrice, content creator e doppiatrice cantata per varie produzioni (Netflix, Paramount+ e altre). Racini si alternerà inoltre con Maragno in alcune date nel ruolo della Regina di Cuori.

Completano il cast Giuliano Latella (Cappellaio Matto), Matteo Trentini (Bianconiglio), Maria Virginia Agostini (Lepre Marzolina), Giorgio Zobel (Brucaliffo), Michele Matzeu e Jury Cantarella (Pinco Panco e Panco Pinco), Matilde Pellegri (capoballetto) insieme all’ensemble composto da Elena Idini, Ricc Andrés Demartini, Christian Bondanese e Justine Caenazzo.

Note di regia:



Alice ha tredici anni e un grande desiderio: fermare l’orologio.

Stanca di sentirsi dire che è "ora di crescere" e di dover scegliere cosa fare da grande, vorrebbe solo che il tempo smettesse di correre.

Ma il tempo, nel Paese delle Meraviglie, ha regole tutte sue…

Inseguendo un Bianconiglio pasticcione e sempre in ritardo, Alice precipita in un mondo di colori vibranti, canzoni coinvolgenti e personaggi indimenticabili.



In questo viaggio magico, tra un tè folle con il Cappellaio e le parole buffe di un gatto sornione, Alice scoprirà una verità inaspettata: crescere non significa smettere di sognare, ma imparare a scegliere i propri sogni. Capirà che diventare grandi è l’avventura più incredibile di tutte, un viaggio dove l'immaginazione dell'infanzia diventa la forza per costruire il proprio futuro.

"Alice nel paese delle meraviglie" è un musical per tutta la famiglia che incanta i piccoli con la sua magia e abbraccia i grandi con un messaggio di speranza:

non è mai troppo tardi per decidere chi vogliamo essere.

Informazioni e Tour

Dopo il debutto di Monza, "Alice nel Paese delle Meraviglie Musical" sarà protagonista di un lungo tour nazionale che toccherà alcuni dei principali teatri italiani. Il calendario 2026 proseguirà il 10 ottobre a Verona, quindi a dicembre farà tappa a Salerno, Napoli, Cassino, Aprilia, Alessandria, Asti, Aosta e Villadossola. Nel 2027 il tour proseguirà, tra le altre città, a Varese, Gallarate, Arezzo, Mantova, Schio, Conegliano Veneto, Bergamo, Cremona, Ferrara, Piacenza, Roma, Grosseto, Civitanova Marche, Pescara e infine Genova, dove lo spettacolo sarà in scena il 29 maggio al Teatro Politeama Genovese.

Cast Tour 2026-2027

Giulia Chiovelli - Alice

Giada Maragno – Regina di Cuori

Giuliano Latella – Cappellaio Matto

Matteo Trentini – Bianconiglio

Maria Virginia Agostini – Lepre Marzolina

Luna Racini – Stregatto e Alternate Regina di Cuori

Giorgio Zobel – Brucaliffo e Ensemble

Michele Matzeu – Pinco Panco

Jury Cantarella – Panco Pinco

Matilde Pellegri – Capoballetto ed Ensemble

Giulietta Rebeggiani – Ensemble e Alternate Alice

Elena Idini – Ensemble

Ricc Andrés Demartini – Ensemble

Chistian Bondanese - Ensemble

Justine caenazzo – Ensemble





TOUR 2026

3 ottobre - Monza Teatro Manzoni ore 17

10 ottobre - VeronaTeatro Nuovo ore 17 e 21

5 dicembre - Salerno Teatro Augusteo ore 17

6 dicembre - Napoli Teatro Acacia ore 17

12 dicembre - Cassino Teatro Manzoni ore 17

13 dicembre - Aprilia Teatro Europa ore 17

19 dicembre - Alessandria Teatro Alessandrino ore 17

20 dicembre - Asti Teatro Alfieri ore 16

26 dicembre - Aosta Teatro Giacosa ore 15 e 18

27 dicembre - Villadossola Teatro la Fabbrica ore 15.30 e 18.30

TOUR 2027

6 marzo - Varese Teatro Intred ore 17

7 marzo - Gallarate Teatro Condominio Vittorio Gassman ore 16

13 marzo - Arezzo Teatro Petrarca ore 15 e 18

14 marzo - Mantova Teatro PalaUnical ore 17

20 marzo - Lodi Teatro delle Vigne

10 aprile - Schio VI Teatro Astra ore 16

11 aprile - Conegliano Veneto Teatro Accademia ore 16

17 aprile - Bergamo ChorusLife Arena ore 17

18 aprile - Cremona Teatro Infinity 1 ore 17

8 maggio - Ferrara Teatro Nuovo ore 17 e 21

9 maggio - Piacenza Teatro Politeama ore 17

15 maggio - Roma Teatro Orione ore 15 e 18

16 maggio - Grosseto Teatro Moderno ore 17

22 maggio - Civitanova Marche Teatro Rossini ore 16

23 maggio - Pescara Teatro Moderno ore 17

29 maggio - Genova Teatro Politeama Genovese ore 15 – 18 – 21



Sito web: www.alicemusical.it

Teaser: bit.ly/AliceMusicalTeaser

Un Giorno in Più: bit.ly/UnGiornoInPiù

Il cast: bit.ly/AliceMusicalCast

Tour: bit.ly/AliceMusicalTicket



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